Τα αραβικά κράτη απορρίπτουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι είπε τη Δευτέρα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι τα αραβικά κράτη υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους στην απόρριψη του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εκτοπίσει Παλαιστίνιους στη Γάζα και να πάρει τον έλεγχο του θύλακα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε ότι ο Αμπντελάτι, σε μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον, τόνισε τη σημασία της επίσπευσης της ανοικοδόμησης της Γάζας όσο οι Παλαιστίνιοι παραμένουν εκεί.

Ο Αμπντελάτι, ο οποίος έφτασε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή, δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίτευξη «συνολικής και δίκαιης ειρήνης και σταθερότητας» στην περιοχή, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συναντήθηκε επίσης με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σε ξεχωριστή συνάντηση, όπου έγιναν παρόμοιες δηλώσεις, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Οποιαδήποτε πρόταση σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστίνιοι θα; εγκαταλείψουν τη Γάζα, (την οποία θέλουν ως μέρος ενός ανεξάρτητου κράτους), ήταν ό,τι χειρότερο για την παλαιστινιακή ηγεσία για γενιές και τα γειτονικά αραβικά κράτη την απέρριψαν από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε τη Δευτέρα ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ενωθεί με τους Παλαιστίνιους για να διορθώσουν την «ιστορική αδικία» και να αποκαταστήσουν τα «νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματά τους».

Το σχέδιο του Τραμπ έχει λάβει παγκόσμια καταδίκη, με τους ηγέτες να λένε ότι μια τέτοια κίνηση θα απειλούσε την περιφερειακή σταθερότητα.

