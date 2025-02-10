Σαγκάη: Αύξηση ρεκόρ στη διακίνηση containers στο λιμάνι στη σκιά των δασμών του Τραμπ

Ο πιο πολυσύχναστος λιμένας της Κίνας διαχειρίστηκε ποσότητα ρεκόρ εμπορευμάτων τον Ιανουάριο, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στα πλοία πριν από την έναρξη των αμερικανικών δασμών και ενόψει μιας μεγάλης τοπικής αργίας.



Το λιμάνι της Σαγκάης διακίνησε 5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, επίδοση πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε προηγούμενο μήνα με βάση δεδομένα από το 2007. Πέρυσι, το λιμάνι ήταν το πρώτο παγκοσμίως που διακίνησε πάνω από 50 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια μέσα σε ένα χρόνο, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, η πτώση των κινεζικών τιμών και η απειλή των δασμών οδήγησαν συνδυαστικά την αξία των εξαγωγών σε νέο ρεκόρ.

Πηγή: The Washington Post

Οι κινεζικές εταιρείες μετέφεραν προϊόντααπευθείας στις ΗΠΑ πέρυσι, το τρίτο μεγαλύτερο ρεκόρ που έχει καταγραφεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι εταιρείες αποστέλλουν όλο και περισσότερα προϊόντα στις ΗΠΑ μέσω κρατών όπως το Μεξικό και το Βιετνάμ, η πιθανή επιβολή δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές θα μπορούσε να επηρεάσει και αυτή την εμπορική δραστηριότητα.Από τότε που σημειώθηκε το συγκεκριμένο ρεκόρ τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει νέους δασμούς σε όλα τα προϊόντα από την Κίνα, καθιστώντας αυτές τις αποστολές πιο ακριβές. Η Κίνα αντέδρασε με δικούς της δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέρα, αν και επιβλήθηκαν μόνο σε ένα μικρό μέρος των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.Παρά το ρεκόρ, οι εμπορικές ροές επιβραδύνθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, καθώς οι εταιρείες έκλεισαν για περισσότερο από μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια των εορτών του Σεληνιακού Νέου Έτους.Ορισμένες εταιρείες ξεκίνησαν εκ νέου τις εργασίες τους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αλλά μέχρι τις αρχές Μαρτίου δεν θα δημοσιευτούν επίσημα στοιχεία για το εμπόριο.Οι δασμοί που επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα μπορεί να μην είναι η τελική ενέργεια των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να ζητά να επανεξεταστεί εάν το Πεκίνο έχει συμμορφωθεί με μια εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε κατά την πρώτη του θητεία. Έκθεση που αναμένεται την 1η Απριλίου θα μπορούσε να οδηγήσει σεΤο Bloomberg Economics εκτιμά ότι πρόσθετοι δασμοί 10% μπορούν να θέσουν εκτός αγοράς το 40% των κινεζικών προϊόντων που αποστέλλονται στις ΗΠΑ, θέτοντας σε κίνδυνο

