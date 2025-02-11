Ο εμπορικός πόλεμος που είχε προαναγγείλει ότι θα εξαπέλυε ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε χθες Δευτέρα σε νέα φάση, με την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που προβλέπει τελωνειακούς δασμούς 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο «χωρίς εξαίρεση».

«Σήμερα απλοποιώ τους τελωνειακούς δασμούς μας στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, ώστε όλος ο κόσμος να κατανοεί τι σημαίνουν. Είναι 25%, χωρίς εξαίρεση η απαλλαγή. Για όλες τις χώρες», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον Λευκό Οίκο.

Μολαταύτα, επιβεβαίωσε ότι προβλέπεται απαλλαγή για την Αυστραλία, μερικές ώρες μετά τις δηλώσεις για αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, εξαιτίας σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρου του εμπορικού «πλεονάσματος» με τον σύμμαχο της χώρας του στην Ωκεανία.

«Δεν θέλουμε να βλάψουμε άλλες χώρες, αλλά μας εκμεταλλεύονται επί χρόνια», επιχειρηματολόγησε ο Ρεπουμπλικάνος στο Οβάλ Γραφείο.

Οι άλλες χώρες

Το μέτρο που ανακοίνωσε θα πλήξει ιδιαίτερα τον Καναδά, τον κυριότερο προμηθευτή χάλυβα και αλουμινίου των ΗΠΑ.

Η Βραζιλία, το Μεξικό και η Νότια Κορέα είναι επίσης σημαντικοί προμηθευτές των μετάλλων αυτών.

Η συνομοσπονδία χαλυβουργιών της Βρετανίας, η UK Steel, εξέφρασε ανησυχία για το «καταστροφικό πλήγμα» στον τομέα που ήδη έχανε ταχύτητα.

Η ανακοίνωση ενδέχεται να έχει επίσης δηλητηριώδη αντίκτυπο σε κάποιους τομείς δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

«Ο χάλυβας και το αλουμίνιο είναι κρίσιμες πρώτες ύλες για τις αμερικανικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών», προειδοποίησε ο Μορίς Όμπστφελντ, ειδικός στο Ινστιτούτο Πίτερσον για τη Διεθνή Οικονομία.

Οι τελωνειακοί δασμοί ενδέχεται να προκαλέσουν «μείζον» σοκ προσφοράς, πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021) ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο.

Υπήρξε κατόπιν άρση των μέτρων αυτών, στην πλειονότητά τους, από τον ίδιο και από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε προχθές Κυριακή πως θα ανακοινώσει, «(σήμερα) Τρίτη ή (μεθαύριο) Τετάρτη», νέους, «ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς» για να εξισορροπήσει τη φορολόγηση προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ με τον τρόπο που φορολογούνται αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό.

Οι τελωνειακοί δασμοί είναι βασικός μοχλός της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώκει τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ με την άσκηση πίεσης στους οικονομικούς εταίρους της χώρας του.

Οι αντιδράσεις τους είναι ποικίλες, περιλαμβάνουν από υποσχέσεις για ανταπόδοση ως προσπάθειες κατευνασμού.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό διαβεβαίωσε χθες πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «ανταποδώσει», όπως έκανε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου. Η ΕΕ είχε βάλει στο στόχαστρο την εποχή εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα, όπως το μπέρμπον ή οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson.

«Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός όταν πρόκειται για την προάσπιση συμφερόντων μας», είπε ο γάλλος ΥΠΕΞ στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, ο υπουργός Οικονομίας και Κλίματος Ρόμπερτ Χάμπεκ κάλεσε να «συνεχίσουμε στον δρόμο της συνεργασίας με τις ΗΠΑ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της ανέφερε πως δεν έχει λάβει «καμιά ειδοποίηση» για νέους τελωνειακούς δασμούς.

Ως τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στους εταίρους των ΗΠΑ αλλά και στη χώρα που θεωρεί τον μεγάλο αντίπαλο, την Κίνα: όλα τα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα υφίστανται από την περασμένη Τρίτη επιπρόσθετους δασμούς 10%, πέρα από αυτούς που εφαρμόζονταν ήδη.

Τα κινεζικά μέτρα αντιποίνων, στοχευμένοι δασμοί σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, τέθηκαν σε ισχύ χθες. Αφορούν αμερικανικά αγαθά αξίας 14 δισεκ. δολαρίων. Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ αφορούν κινεζικά αγαθά αξίας 525 δισεκ. δολαρίων.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Γκούο Τζιακούν, επανέλαβε χθες την πάγια κινεζική θέση πως δεν υπάρχει «νικητής σε εμπορικό ή τελωνειακό πόλεμο».

Πριν από μία εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Μεξικό και τον Καναδά με γενικευμένους δασμούς 25%, προτού αναβάλει την απόφαση αυτή για έναν μήνα προτού καν τεθεί σε εφαρμογή.

Όσον αφορά την Κίνα, αποφάσισε να μην επιβληθούν όπως είχε αναγγείλει δασμοί σε δέματα αξίας τουλάχιστον 800 δολαρίων, που θα έπληττε πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu.

Πηγή: skai.gr

