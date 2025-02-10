Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε χθες σε νέο επίπεδο τον εμπορικό πόλεμο που άρχισε ήδη αφότου ανέλαβε, υποσχόμενος να προχωρήσει από σήμερα στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Θα ανακοινώσω τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα (σήμερα) Δευτέρα», «όλος ο χάλυβας που φθάνει στις ΗΠΑ θα έχει δασμούς 25%», είπε επί του προεδρικού αεροσκάφους, με το οποίο μετέβη στη Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσει το Super Bowl, τον τελικό του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικανικού φούτμπολ. Διευκρίνισε πως θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί της ίδιας κλίμακας στο εισαγόμενο αλουμίνιο.

Οι εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ

Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης προχωρήσει σε ανάλογο μέτρο για την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας, που θεωρούσε πως αντιμετώπιζε αθέμιτο ανταγωνισμό από ασιατικά και ευρωπαϊκά κράτη.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες πως θα ανακοινώσει, «(αύριο) Τρίτη ή (μεθαύριο) Τετάρτη», νέους, «ανταποδοτικούς τελωνειακούς δασμούς» για να εξισορροπήσει τη φορολόγηση προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ με τον τρόπο που φορολογούνται αμερικανικά προϊόντα στο εξωτερικό.

«Αν μας φορολογούν κατά 130% κι εμείς δεν φορολογούμε, αυτό δεν θα μείνει έτσι», διεμήνυσε.

«Αυτό δεν θα πλήξει όλες τις χώρες, διότι ορισμένες επιβάλλουν τους ίδιους τελωνειακούς δασμούς με εμάς. Αλλά αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ θα δουν να τους ανταποδίδονται τα ίσα», πρόσθεσε. «(Αν) μας φορολογούν, (θα) τους φορολογούμε», πέταξε ήδη την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα.

Πολύ πριν από την ορκωμοσία του την 20ή Ιανουαρίου, οι τελωνειακοί δασμοί ήταν καθαρό πως βρίσκονταν στην καρδιά της οικονομικής και διπλωματικής προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσιάζονται ως μέσο για την μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, ή για να εξασφαλιστούν παραχωρήσεις από τα κράτη που μπαίνουν στο στόχαστρο.

Από την περασμένη Τρίτη, τα προϊόντα της Κίνας που εισάγονται στις ΗΠΑ επιβαρύνονται με επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 10%. Το Πεκίνο θα ανταποδώσει με στοχευμένα αντίμετρα σε κάποια αμερικανικά προϊόντα σήμερα.

Οι νέοι κινεζικοί δασμοί αφορούν αμερικανικά αγαθά αξίας 14 δισ. δολαρίων. Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ αφορούν κινεζικά αγαθά αξίας 525 δισ. δολαρίων.

Οι εξαγωγές του Μεξικού και του Καναδά στις ΗΠΑ επίσης αντιμετώπισαν επιβάρυνση με τελωνειακούς δασμούς 25%, παρά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου των τριών χωρών, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την τελευταία στιγμή να δώσει στις χώρες αυτές αναστολή ενός μήνα, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κι αυτή στο στόχαστρο του προέδρου των ΗΠΑ: έχει διαμηνύσει πως θα πάρει αποφάσεις που την αφορούν «πολύ σύντομα».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Κυριακή από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι «έτοιμοι να αντιδράσουν».

Προειδοποίησε εναντίον των συνεπειών που θα έχουν τα μέτρα αυτής της φύσης για τους Αμερικανούς: «Αν προχωρούσατε στην επιβολή δασμών σε διάφορους τομείς, αυτό θα οδηγούσε σε άνοδο των τιμών και θα αύξανε τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Αυτό θέλει ο λαός; Δεν νομίζω», σημείωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του, που υπόσχονται «νέα χρυσή εποχή» στις ΗΠΑ, μέχρι τώρα υποβαθμίζουν τον κίνδυνο αυτό, αν και η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών βρισκόταν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου.

Το εμπορικό έλλειμμα της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως αυξήθηκε την περασμένη χρονιά σε σχεδόν 920 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

