«Ο Ζελένσκι, ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, καλύτερα να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δεν θα έχει χώρα» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στα Truth Social.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Σκεφτείτε το, ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια, να πάνε σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδηθεί, που δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, έναν πόλεμο που αυτός, χωρίς τις ΗΠΑ και τον «ΤΡΑΜΠ», δεν θα μπορούσε ποτέ να διαχειριστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 200 ​​δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη, και τα χρήματα της Ευρώπης είναι εγγυημένα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν τίποτα πίσω. Γιατί ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν δεν ζήτησε την ισοστάθμιση [των διατιθέμενων ποσών], δεδομένου ότι αυτός ο πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη από ό,τι για εμάς — Έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό που μας χωρίζει από αυτόν.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε «ΧΑΘΗΚΑΝ». Αρνείται να κάνει εκλογές, είναι πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία και το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν καλός ήταν να παίζει τον Μπάιντεν «σαν βιολί». Ένας δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δε θα έχει χώρα. Εν τω μεταξύ, διαπραγματευόμαστε με επιτυχία το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο "Τραμπ" και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν. Ο Μπάιντεν δεν προσπάθησε ποτέ, η Ευρώπη απέτυχε να φέρει ειρήνη, και ο Ζελένσκι πιθανότατα θέλει να διατηρήσει τη "χρυσοφόρα ροή" χρημάτων. Αγαπώ την Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι έχει κάνει φρικτή δουλειά, η χώρα του έχει καταλήξει κατεστραμμένη και ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ άνθρωποι έχουν πεθάνει άσκοπα — και όλα αυτά συνεχίζονται… ».

Πηγή: skai.gr

