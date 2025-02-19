Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν είπε σήμερα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς πως θα πρέπει να τελειώσει η ισραηλινή κατοχή στα εναπομείναντα σημεία και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.
Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποσύρθηκαν χθες, Τρίτη, από το μεγαλύτερο μέρος του νοτίου Λιβάνου, όμως ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε πως το Ισραήλ θα παραμείνει προσωρινά σε πέντε σημεία που είναι απαραίτητα για την ασφάλειά του.
Η λιβανική προεδρία δήλωσε πως ο Λίβανος θα θεωρήσει ως κατοχή οποιαδήποτε ισραηλινή παρουσία παραμείνει στο λιβανικό έδαφος.
Το Ισραήλ επρόκειτο να αποχωρήσει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, αλλά η αποχώρησή του παρατάθηκε μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου αφού κατηγόρησε τον Λίβανο ότι απέτυχε να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας. Ο Λίβανος κατηγόρησε εκείνη την περίοδο το Ισραήλ ότι καθυστερούσε την αποχώρησή του.
