Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Πάπας Φραγκίσκος πάσχει από διπλή πνευμονία και η όλη κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Το Βατικανό το επιβεβαίωσε μέσω του υπεύθυνου Τύπου του Ματέο Μπρούνι.



Στον ογδονταοκτάχρονο Αργεντινό Ποντίφικα χορηγείται αντιβιοτική θεραπεία αλλά και κορτιζόνη. Οι γιατροί προσαρμόζουν συνεχώς τη φαρμακευτική αγωγή στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων διότι, όπως εξηγεί σειρά ειδικών στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, «πρόκειται για κλινική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά γίνεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιερέας διάβασε ευχέλαιο στον Πάπα και τον σταύρωσε με λάδι στο μέτωπο. «Είναι προσευχή υπέρ της ίασης του ασθενή», σημειώνουν πηγές του Βατικανού. Εκτός από την πνευμονία, ο Πάπας παρουσιάζει πολυμικροβιακή λοίμωξη, βρογχιεκτασίες και χρόνια, ασθματική βρογχίτιδα. Το ανοσοποιητικό του σύστημα, παράλληλα, φέρεται να έχει εξασθενίσει από τη βρογχίτιδα που τον ταλαιπώρησε επί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν εισαχθεί στην καθολική πολυκλινική της Ρώμης, «Αγκοστίνο Τζεμέλι».Το Βατικανό πάντως σήμερα το πρωί έκανε γνωστό ότι ο Φραγκίσκος πήρε το πρωινό του και ότι συνεχίζει να σηκώνεται από το κρεβάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες των γιατρών επίσης αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και «η λειτουργία της καρδιάς του είναι καλή». Είναι σαφές πως γίνεται ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή φάση. Επισήμως, το πρόγραμμά του ακυρώθηκε μέχρι και την Κυριακή αλλά είναι πολύ πιθανό να πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον άλλες δυο εβδομάδες.Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός Ποντίφικας έχει «προϋπογράψει» επιστολή παραίτησης, η οποία πρόκειται να ισχύσει σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα είναι πλέον σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του. Χιλιάδες πιστοί -αναμεσά τους και πνευματικοί ηγέτες- στέλνουν στον Ποντίφικα ευχές να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή στιγμή. Σε τρεις μήνες, έχει προγραμματιστεί κύριας σημασίας συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, για τα χίλια επτακόσια χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όλοι, εδώ στη Ρώμη, ελπίζουν να μπορέσει να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα, μετά την αποκατάσταση της υγείας του Φραγκίσκου.

