Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν θα αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μιλώντας μια ημέρα μετά τις διμερείς συνομιλίες για το ουκρανικό μεταξύ ανώτατων Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters και ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε για τις συνομιλίες Ρωσίας - ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα, καθώς Μόσχα και Ουάσινγκτον συμφώνησαν να ορίσουν διαπραγματευτικές ομάδες για την Ουκρανία και συζήτησαν τρόπους επανέναρξης των διμερών τους σχέσεων.

«Ναι, ενημερώθηκα. Τις αξιολογώ πολύ θετικά, υπάρχουν αποτελέσματα», είπε ο Πούτιν για τις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Χωρίς αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αδύνατο να επιλυθούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης», είπε ο Πούτιν στα πρώτα του σχόλια για τη συνάντηση της Τρίτης στο Ριάντ.

«Ο στόχος αυτής της συνάντησης ήταν ακριβώς η αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν προσκλήθηκαν στις συνομιλίες στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, ενισχύοντας την ανησυχία τους ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να συνάψουν μια συμφωνία που αγνοεί τα συμφέροντά τους για την ασφάλεια.

Putin said his assessment of the negotiations in Saudi Arabia yesterday was "positive" and "friendly."



He's trying to convey that it's possible to just turn the page over and pretend that the three years of the full-scale war never happened, Russia and the West can be friends… https://t.co/kN4OGbXtbZ pic.twitter.com/de4Kv12uXE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 19, 2025

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ - «Κανείς δεν αποκλείει την Ουκρανία»

Ωστόσο, ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είπε τηλεφωνικά ότι η Ουκρανία θα συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν με βάση ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα γίνει με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

«Κανείς δεν αποκλείει την Ουκρανία από αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

«Χαρά μου να συναντηθώ με τον Τραμπ»

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης πως θα ήταν χαρά του να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι αν γινόταν μια τέτοια συνάντηση θα έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένη. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στο πότε αυτό μπορεί να συμβεί. Ο ίδιος δήλωσε πως «δεν έχει στενές σχέσεις» με τον Τραμπ και ότι δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον «εδώ και πολύ καιρό» ενώ σημείωσε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ θέλει επίσης να συναντηθεί μαζί του.

«Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό», πρόσθεσε, λέγοντας ότι οι ομάδες των δύο ηγετών πρέπει να εργαστούν σε πολλά βασικά ζητήματα προτού γίνουν τέτοιες συνομιλίες.

Ο Πούτιν είπε ότι αυτό δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Υπονόησε ευρωπαϊκή ανάμειξη σε επίθεση με drone σε αγωγό πετρελαίου στη νότια Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπονόησε την Τετάρτη ότι η ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον αντλιοστάσιο της Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη νότια Ρωσία μπορεί να είχε συντονιστεί με την Ευρώπη, αν και ελπίζει αυτό να μην ισχύει.

Ο Πούτιν είπε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να οργανώσει μια τέτοια επίθεση από μόνη της και ότι πιθανότατα να είχε λάβει βοήθεια από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης.

Υπενθυμίζεται πως drone έπληξε αγωγό πετρελαίου που συνδέει την Κασπία με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας την αναστολή της λειτουργίας μεγάλου αντλιοστασίου, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον αγωγό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.