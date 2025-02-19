Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν ότι θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους και στη συνέχεια να βρουν κοινό τόπο για την ειρήνευση στην Ουκρανία, με κλειδί τον αποκλεισμό της από το ΝΑΤΟ. Ριάντ θα πει τόπος με κήπους και δέντρα. Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας μετατράπηκε για τα διεθνή ΜΜΕ σε… ομφαλό της γης την Τρίτη λόγω της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας που τα είπαν επί τέσσερεις και πλέον ώρες μετά από χρόνια διπλωματικής παγωνιάς.



Ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε αρκετά ικανοποιημένος από την επαφή αυτή, όπου κυριάρχησε η συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.



«Σήμερα είναι το πρώτο βήμα μιας μεγάλης και δύσκολης διαδρομής, αλλά σημαντικής. Και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να βάλει τέλος σε αυτή τη σύγκρουση. Και όπως είπε όταν έκανε εκστρατεία για την προεδρία, θέλει να τελειώσει με δίκαιο τρόπο… Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και σήμερα ήταν το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία».

Προσέγγιση βήμα-βήμα, αλλά με ταχύτητα

Ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ έκανε λόγο για άμεσα βήματα ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο χωρών, όπως η αμοιβαία αποστολή νέων πρέσβεων και για την διαμόρφωση μιας διαδικασίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στο εγγύς μέλλον. «Η αμερικανική πλευρά θα ανακοινώσει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ουάσιγκτον σε αυτό το έργο. Και μόλις μάθουμε το όνομα και τη θέση του σχετικού εκπροσώπου, όπως είπε ο Πρόεδρος Πούτιν στον Πρόεδρο Τραμπ, θα ορίσουμε αμέσως τον δικό μας συμμετέχοντα σε αυτή τη διαδικασία. Και τέλος επιθυμούμε, καθώς θα ξετυλίγονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία, να δημιουργηθούν παράλληλα οι προϋποθέσεις για να ξαναρχίσει πλήρως η συνεργασία μας και να επεκταθεί σε διάφορους τομείς.»

Το ΝΑΤΟϊκό "Όχι" στο Κίεβο

Τι ήταν αυτό που περίμενε η Μόσχα για να μπορέσει να δικαιολογήσει μια αλλαγή στάσης. Όπως όλα δείχνουν η απόρριψη από τις ΗΠΑ της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως καθόλου τυχαία επεσήμανε ο Λαβρόφ:

«Εξηγήσαμε στους σημερινούς μας συνομιλητές ότι καταγράψαμε προσεκτικά, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ σε πολλές περιπτώσεις ήταν ο πρώτος από όλους τους δυτικούς ηγέτες που είπε ότι η προσχώρηση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένας από τους κύριους λόγους για όσα συμβαίνουν, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη του Μπάιντεν και της κυβέρνησής του και ότι ο Τραμπ ως Πρόεδρος δεν θα επέτρεπε να συμβεί αυτό».

Μια «επιτυχία» για τον Πούτιν

Είναι σαφές ότι αν τελικά επισφραγιστεί ο ΝΑΤΟϊκός αποκλεισμός της Ουκρανίας ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα μπορεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε έναν βασικό του στόχο, ματαιώνοντας ένα διακηρυγμένο σχέδιο των Ευρωπαίων.



Τι ρόλο επιφυλάσσουν λοιπόν για την Ευρώπη οι δύο πολιτικοί ηγέτες; Ο Ρούμπιο μίλησε για συμμετοχή της ΕΕ κάποια στιγμή στη διαδικασία: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρεθεί στο τραπέζι κάποια στιγμή γιατί έχουν επίσης επιβάλει κυρώσεις, αλλά υποθέτω ότι το θέμα σήμερα είναι να τεθεί ο στόχος και συμφωνήσαμε ποιος είναι ο στόχος».



Ο Σεργκέι Λαβρόφ έδειξε πάντως απολύτως αρνητικός στο ενδεχόμενο εμπλοκής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, κάτι για το οποίο και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πάντως καταλήξει μεταξύ τους.



«Εξηγήσαμε σήμερα ότι η εμφάνιση ενόπλων δυνάμεων από τις ίδιες χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά με ψεύτικη σημαία, υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό εθνικές σημαίες, δεν αλλάζει τίποτα. Φυσικά, αυτό είναι απαράδεκτο για εμάς». Αναπάντητο έμεινε τέλος και το αν και πόσο γρήγορα θα γίνει η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που για πολλούς είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη.

