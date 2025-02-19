Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο την Ουκρανία και ειδικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη δήλωσή του με την οποία εξέφρασε την «έκπληξή» του για το γεγονός ότι η χώρα του δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από την αντίδραση της Ουκρανίας, κατηγορώντας τη μάλιστα για την έναρξη του πολέμου, λέγοντας ότι «θα μπορούσε να είχε κάνει μια συμφωνία».

Σημειώνεται ότι μία πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή πυροδότησε τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ ρωτήθηκε από το BBC ποιο είναι το μήνυμά του προς τους Ουκρανούς που μπορεί να αισθάνονται προδομένοι.

«Άκουσα ότι είναι αναστατωμένοι επειδή δεν έχουν θέση στο τραπέζι, αλλά είχαν μια θέση για τρία χρόνια και για πολύ πριν από αυτό. Αυτό θα μπορούσε να είχε επιλυθεί πολύ εύκολα», είπε.

«Δεν έπρεπε ποτέ να το ξεκινήσετε. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει μια συμφωνία», πρόσθεσε αργότερα.

«Θα μπορούσα να είχα κάνει μια συμφωνία για την Ουκρανία», είπε. «Θα τους είχε δώσει σχεδόν όλη τη γη, τα πάντα, σχεδόν όλη τη γη - και κανείς δεν θα είχε σκοτωθεί, και καμία πόλη δεν θα είχε καταστραφεί.»

Μετά τη συνάντηση στο Ριάντ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν "πολύ πιο αισιόδοξος".

«Ήταν πολύ καλοί», είπε. «Η Ρωσία θέλει να κάνει κάτι. Θέλουν να σταματήσουν τη βάρβαρη αγριότητα».

«Πιστεύω ότι έχω τη δύναμη να τελειώσω αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε: «Αν θέλουν να το κάνουν, είναι υπέροχο, το υποστηρίζω. Αν θέλουν να το κάνουν, νομίζω ότι θα ήταν εντάξει. Δηλαδή, ξέρω ότι η Γαλλία το έχει αναφέρει, άλλοι το έχουν αναφέρει, το Ηνωμένο Βασίλειο το έχει αναφέρει».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν θα χρειαστεί να στείλουμε κανέναν εκεί, επειδή, ξέρετε, είμαστε πολύ μακριά».

Ο Ζελένσκι να κάνει εκλογές

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ένα ακόμη από τα επιχειρήματα του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν — ότι ήρθε η ώρα για εκλογές στην Ουκρανία — σε μια προφανή προσπάθεια να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης του Ζελένσκι.

«Έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουν γίνει εκλογές στην Ουκρανία, όπου υπάρχει στρατιωτικός νόμος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο θέρετρό του στο Mar-a-Lago. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η δημοτικότητα του Ζελένσκι είναι «στο 4%» και ότι «έχουμε μια χώρα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι για να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της Ουκρανίας σχετικά με το μέλλον της, θα πρέπει να γίνουν εκλογές, λέγοντας: «Ξέρετε, θέλουν μια θέση στο τραπέζι, δεν θα έπρεπε ο λαός της Ουκρανίας να έχει λόγο σε αυτό; Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που είχαμε εκλογές».

Απαντώντας στην κριτική ότι επαναλαμβάνει τη ρωσική προπαγάνδα στις δηλώσεις του για τον πόλεμο, ο Τραμπ επέμεινε: «Αυτό δεν είναι κάτι που προέρχεται από τη Ρωσία. Αυτό προέρχεται από εμένα».

Οι τελευταίες εκλογές στην Ουκρανία επρόκειτο να διεξαχθούν τον περασμένο Απρίλιο, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν ήταν εφικτό να προσέλθουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες εν καιρώ πολέμου — θέση που υποστηρίζεται από το Σύνταγμα της χώρας.



Πηγή: skai.gr

