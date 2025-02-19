Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι αναφορές για το ότι το ποσοστό αποδοχής του στη χώρα βρίσκεται στο 4% αποτελούν ρωσική παραπληροφόρηση. Ειπε ότι «δεν σχολιάζει ποτέ τα ποσοστά δημοτικότητας, ειδικά τα δικά μου ή άλλων ηγετών», αλλά επεσήμανε ότι η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι το 58% των Ουκρανών τον εμπιστεύεται. «Επομένως, αν κάποιος θέλει να με αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή, αυτό δεν θα λειτουργήσει».

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι παγιδευμένος σε μια φούσκα παραπληροφόρησης ενώ πρόσθεσε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ βοήθησαν τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να βγει από την απομόνωσή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι θα ήθελε η ομάδα του Τραμπ να έχει «περισσότερη αλήθεια» για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμη ότι το να απαιτούν οι ΗΠΑ την επιστροφή 500 δισ. δολαρίων σε ορυκτά «δεν αποτελεί σοβαρή συζήτηση. «Δεν μπορώ να ξεπουλήσω τη χώρα μας», τόνισε. «Οι ΗΠΑ παρείχαν όπλα αξίας 67 δισ. δολαρίων και οικονομική στήριξη ύψους 31,5 δισ. δολαρίων». Αλλά ανέφερε ότι είναι έτοιμος να εργαστεί πάνω «σε ένα σοβαρό έγγραφο», αν αυτό περιέχει «εγγυήσεις ασφαλείας». «Εντάξει, ας κάνουμε μια συμφωνία... αλλά χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας».

Δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δημοσιοποιήσει την πρόταση προς τις ΗΠΑ, αν και σημείωσε ότι «δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τις σχέσεις μας».

«Ο ουκρανικός στρατός είναι αρκετά ανθεκτικός», σημείωσε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σημείωσε ότι η Ρωσία φαίνεται να παρουσιάζεται «ως θύμα, και αυτό είναι κάτι καινούργιο».

Ο Ζελένσκι επέκρινε επίσης τους Αμερικανούς και Ρώσους εκπροσώπους που περιέγραψαν κατά τις χθεσινές συνομιλίες του στη Σαουδική Αραβία τη ρωσική παράνομη εισβολή στην Ουκρανία ως «σύγκρουση» και όχι «απλώς ως πόλεμο του Πούτιν εναντίον μας». Είπε ότι είχε παρόμοια συζήτηση με την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, όταν «πολέμησε» εναντίον ενός επίσημου εγγράφου που περιέγραφε τον πόλεμο «ως σύγκρουση».

Αναφερόμενος στον απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλλογκ, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο Κίεβο, δήλωσε ότι θα έπρεπε να ρωτήσει τους Ουκρανούς πολίτες για το τι σκέφτονται για τον Τραμπ μετά τις τελευταίες του δηλώσεις.

Ακόμη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι θεωρητικές συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας εκτός του ΝΑΤΟ είναι δύσκολες, καθώς «δεν έχουμε πολλές μορφές εγγυήσεων ασφαλείας και χρόνο για να οικοδομήσουμε κάτι νέο».

«Θέλουμε εγγυήσεις ασφαλείας φέτος, θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος φέτος», είπε, και για αυτό το ΝΑΤΟ είναι ο φυσικός εγγυητής για οποιαδήποτε συμφωνία. «Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που λέω ΝΑΤΟ, δεν θέλουν ούτε καν να αναφέρουμε αυτή τη λέξη, αλλά εδώ είμαστε», τόνισε.

Ανέφερε επίσης ότι οι Ουκρανοί «δεν παίζουν παιχνίδια, ... δεν υπάρχουν παρασκηνιακές συμφωνίες, λέμε αυτό που εννοούμε, είτε οι Ρώσοι ακούνε είτε όχι». Ο Ουκρανός; πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι οι όποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να υπάρξουν είτε μέσω του ΝΑΤΟ είτε μέσω της ενίσχυσης του ουκρανικού στρατού, με χρηματοδότηση, όπλα και αεράμυνα.

Συνεχίζοντας, είπε ότι η Ουκρανία είναι «πολύ ισχυρότερη από ό,τι στην αρχή της (ρωσικής) εισβολής», απορρίπτοντας τις αναφορές για την ουκρανική αποτυχία να αντισταθεί και τους Ρώσους να καταλαμβάνουν τα πάντα και ότι έχουν έναν ισχυρό στρατό.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι «πολύ πιο ανθεκτική» τώρα και «αυτό εγγυάται την ικανότητά μας να μιλάμε με αξιοπρέπεια, ως ίσοι, με συμμάχους ή όχι». Η Ουκρανία είναι πιο αυτάρκης, παράγοντας «το 30% όλων όσων χρειαζόμαστε», σημείωσε.

Σε ένα αιχμηρό σχόλιο για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε ότι η πραγματοποίηση όλων των παραχωρήσεων προς τη Ρωσία υποστηρίζεται μόλις από το 1% του ουκρανικού πληθυσμού. «Αυτό απαντά σε όλες τις ερωτήσεις», είπε.

Δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει «το ένοχο μέρος» και ότι «δεν μπορείς να ξεπλύνεις» την ευθύνη τους για τον πόλεμο.

«Μπορεί να νομίζετε ότι μπορείτε να επιλύσετε τα πάντα με συμφωνίες. Αυτό είναι αδύνατον. Κανείς στην Ουκρανία δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν. Χρειαζόμαστε σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Κέλογκ θα το βιώσει αυτό σήμερα ... ας περπατήσει στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. 20, 30% της πρωτεύουσας έχει καταστραφεί», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι συζητά με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΕΕ είναι έτοιμη για αυτές τις συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε ότι θα πρέπει να «εργαστεί και για εναλλακτικές λύσεις». Τόνισε τέλος ότι η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ.

