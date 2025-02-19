Τζέι Ντι Βανς προς Ζελένσκι: Μην κακολογείς τον Τραμπ, θα το μετανιώσεις 

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε την Τετάρτη τον Ουκρανό πρόεδρο να μην επιτίθεται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το να τον «κακολογεί» δημοσίως θα γυρίσει μπούμερανγκ.



Ο Βανς μίλησε στη Daily Mail λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ζει σε ρωσική «φούσκα παραπληροφόρησης».



«Η ιδέα ότι ο Ζελένσκι πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του προέδρου κακολογώντας τον στα δημόσια μέσα ενημέρωσης… όλοι όσοι γνωρίζουν τον πρόεδρο θα σας πουν ότι είναι ένας φρικτός τρόπος

αντιμετώπισης αυτής της κυβέρνησης», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο γραφείο του στη Δυτική Πτέρυγα.



Ο Βανς είπε ότι ο Ζελένσκι δέχεται «κακές συμβουλές» για το πώς να αντιμετωπίσει τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα τελευταία τρία χρόνια «του έλεγαν ότι είναι αλάθητος».



«Προφανώς αγαπάμε τον ουκρανικό λαό. Θαυμάζουμε τη γενναιότητα των στρατιωτών, αλλά προφανώς πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει γρήγορα», συνέχισε.



«Αυτή είναι η πολιτική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βασίζεται σε ρωσική παραπληροφόρηση. Βασίζεται στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω, γνωρίζει πολλά για τη γεωπολιτική και έχει πολύ ισχυρή άποψη, και είχε ισχυρή άποψη για πολύ καιρό».

«Ο Ζελένσκι, ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός, και δικτάτορας καλύτερα να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δεν θα έχει χώρα» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στα Truth Social.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.