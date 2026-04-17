Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα ότι ο πόλεμος στο Ιράν προχωρά «με αργούς ρυθμούς» και ότι «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».

«Έχουν περάσει δύο μήνες», είπε. «Άλλοι πόλεμοι διαρκούν 18 χρόνια, 4 χρόνια...», συνέχισε. «Και ξέρετε κάτι; Θα έχουμε νίκη πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ επίσης έκανε λόγο για την καλή πορεία της οικονομίας υπό την ηγεσία του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν την καλύτερη οικονομία «παρά τη μικρή περιπλάνηση προς την υπέροχη χώρα του Ιράν». «Έπρεπε να το κάνουμε αυτό γιατί διαφορετικά, θα μπορούσαν να συμβούν άσχημα πράγματα», τόνισε.

Επίσης χαρακτήρισε τον αυξανόμενο πληθωρισμό «ψεύτικο», λόγω των τιμών των καυσίμων, οι οποίες, όπως έχει υποστηρίξει, θα επιστρέψουν σύντομα στα προπολεμικά επίπεδα.

Νωρίτερα, μιλώντας με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου επειδή δεν συμμετείχε στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, και όταν τους ζήτησα να εμπλακούν σε μια πολύ μικρότερη κατάσταση, δεν ήταν εδώ για εμάς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Κανένας από αυτούς».

«Ήμασταν εκεί για την Ουκρανία. Όταν είχαν προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, ήμασταν εκεί», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα είναι εδώ για τα μεγάλα προβλήματα και, ως εκ τούτου, νομίζω ότι έχουν οι ίδιοι πρόβλημα»

Πηγή: skai.gr

