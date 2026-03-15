Τραμπ: «Μπορεί να χτυπήσουμε ξανά το νησί Χαργκ, απλώς για πλάκα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

«Οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, παρά την προθυμία της Ισλαμικής Δημοκρατίας «επειδή οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί», αλλά αρνήθηκε να πει ποιοι είναι αυτοί οι όροι.

Πρόσθεσε πως συνεργάζεται με άλλες χώρες σε ένα σχέδιο για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Μπορεί να χτυπήσουμε ξανά το νησί Χαργκ, απλώς για πλάκα»

Αναφερόμενος στο νησί Χαργκ (Kharg) του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν περισσότερα πλήγματα στον κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, απλά «για πλάκα».

Οι καταστροφές δεν αφορούσαν τις κύριες ενεργειακές υποδομές είπε: «Δεν έκανα τίποτα που να έχει σχέση με τα ενεργειακά δίκτυα, γιατί η ανοικοδόμησή τους θα χρειαζόταν χρόνια», προσθέτοντας ότι «μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα».

Υπενθυμίζεται ότι Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, αλλά «για λόγους αξιοπρέπειας», ο πρόεδρος επέλεξε να «μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικού πλήγματος αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Oρμούζ.

Το νησί, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν και 500 χιλιόμετρα (300 μίλια) βορειοδυτικά του Πορθμού του Ορμούζ, είναι ο τερματικός σταθμός εξαγωγής για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στα στενά του Ορμούζ ακόμη.

«Ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι»

Απαξιωτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος εναντι του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την πρόθεση της Ουκρανίας να προσφέρει την τεχνογνωσία του Κιέβου για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Απέρριψε τη βοήθεια που πρόσφερε η Ουκρανία, λέγοντας ότι «ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια είναι ο Ζελένσκι». Προέτρεψε δε τον Ουκρανό πρόεδρο «να κάνει συμφωνία, γιατί ο Πούτιν είναι πρόθυμος για συμφωνία».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».

Στο ερώτημα σχετικά με το αν η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, ο Τραμπ ήταν λακωνικός: «Ίσως ναι, ίσως όχι», είπε χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις τιμές του πετρελαίου, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την άνοδο των τιμών, προβλέποντας μάλιστα ότι οι τιμές θα πέσουν.

Πηγή: skai.gr

