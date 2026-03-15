Άλλες τρεις γυναίκες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν άλλαξαν γνώμη και απέρριψαν την έκδοση ανθρωπιστικής βίζας που τους πρόσφερε η Αυστραλία, μετά τον σάλο με τον εθνικό ύμνο και τις απειλές του καθεεστώτος για τιμωρία.

Οι τρεις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν αποφάσισαν να επανενταχθούν στην αποστολή και να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Πρόκειται για τις Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi και Zahra Sarbali, οι οποίες ήταν ανάμεσα στις επτά αθλήτριες που διέφυγαν από το ξενοδοχείο και ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία.

Οι τρεις αθλήτριες επιβιβάστηκαν ήδη σε αεροπλάνο, προκειμένου να μεταβούν στην Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία και να ενσωματωθούν στην αποστολή της Εθνικής ομάδας του Ιράν, αποσύροντας το αίτημά τους για άσυλο.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής ομάδας έκανε λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο κια εκτεταμένη προπαγάνδα» που δέχτηκαν οι αθλήτριες, οι οποίες «αντιστάθηκαν στις σαγηνευτικές προσφορές που τους έγιναν».

Πλέον από τις επτά αθλήτριες που αρχικά ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, μόνο οι τρεις επιμένουν, καθώς άλλη μία είχε ήδη αποσύρει το αίτημά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.