Η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν κρίσιμες πληροφορίες για επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας μια επικίνδυνη κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καθώς για πρώτη φορά φαίνεται να εμπλέκεται ένας ισχυρός αντίπαλος των ΗΠΑ -έστω και έμμεσα- στον πόλεμο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η Washington Post.

Η ρωσική χείρα βοηθείας στην Τεχεράνη υποδηλώνει ότι η σύγκρουση ενδεχομένως να επεκτείνεται πολύ ταχύτερα από ό,τι φαινόταν μέχρι τώρα, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται πλέον και ένας από τους βασικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα έχει στην κατοχή του και πυρηνικά και διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν το Σάββατο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει στην Τεχεράνη θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τους τρεις αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Φαίνεται πως πρόκειται για μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», πρόσθεσε ένας από αυτούς.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Washington Post να σχολιάσει τις πληροφορίες, την ώρα που η Μόσχα επισήμως έχει καλέσει να τερματιστεί ο πόλεμος, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η ακριβής έκταση της ρωσικής βοήθειας στο Ιράν δεν είναι σαφής. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει αμερικανικές δυνάμεις έχει ήδη υποβαθμιστεί, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και αρκετοί έχουν τραυματιστεί από την επίθεση ιρανικού drone την Κυριακή στο Κουβέιτ. Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones αυτοκτονίας και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ η κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικές θέσεις του καθεστώτος.

«Το ιρανικό καθεστώς συνθλίβεται ολοσχερως», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει τη ρωσική βοήθεια προς το Ιράν. «Τα αντίποινα με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνονται καθημερινά, το ναυτικό τους καταστρέφεται, η παραγωγική τους ικανότητα διαλύεται και οι σύμμαχοί τους μετά βίας αντιστέκονται».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα ποιο είναι το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα -που θεωρούνται από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Ιράν- ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «δεν αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα».

Δύο από τους αξιωματούχους με γνώση της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν ανέφεραν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να συνδράμει στρατιωτικά την Τεχεράνη, παρά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Αναλυτές ωστόσο, σημειώνουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών εξηγεί το μοτίβο των ιρανικών επιθέσεων κατά αμερικανικών δυνάμεων, όπως υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως εκείνη στο Κουβέιτ όπου σκοτώθηκαν οι έξι Αμερικανοί στρατιώτες, αλλά και ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, που επίσης επλήγη τις τελευταίες ημέρες.

Η Ντάρα Μάσικοτ, ειδικός στον ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε ότι το Ιράν πραγματοποιεί «πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή υπερορίζοντα ραντάρ». «Το κάνουν πολύ στοχευμένα. Πλήττουν τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου», πρόσθεσε.

Το Ιράν διαθέτει ελάχιστους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό δίκτυο, γεγονός που σημαίνει ότι δορυφορικές εικόνες από τα πολύ πιο προηγμένα ρωσικά συστήματα θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες, ιδίως αφού η Ρωσία έχει εξελίξει σημαντικά τις δυνατότητες στοχοποίησης μετά από χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, που μελετά τη συνεργασία Ιράν-Ρωσίας στο Belfer Center της Σχολής Kennedy του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι τα ιρανικά πλήγματα χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο «επιχειρησιακής πολυπλοκότητας», τόσο ως προς την επιλογή των στόχων από την Τεχεράνη όσο και ως προς την ικανότητά τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διασπούν και να υπερφορτώνουν την αμερικανική και συμμαχική αεράμυνα, προσθέτοντας ότι η ποιότητα των ιρανικών επιθέσεων φαίνεται βελτιωμένη ακόμη και σε σύγκριση με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι το καλοκαίρι.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η Washington Post, εξαντλεί με γοργούς ρυθμούς τα αποθέματα πυρομαχικών ακριβείας και αεράμυνας του Πενταγώνου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκεφτόταν ακόμα εάν θα εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν.

Η βοήθεια της Ρωσίας αλλάζει επίσης τις ισορροπίες στον «πόλεμο διά πληρεξουσίων» που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντίπαλοι των ΗΠΑ -όπως το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα- έχουν προσφέρει στη Ρωσία στρατιωτική ή υλική βοήθεια για την αμυντική βιομηχανίας της. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, προμηθεύουν την Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και πληροφορίες για τις ρωσικές στρατιωτικές θέσεις.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε βοήθεια για την αντιμετώπιση ιρανικών drones και ότι το Κίεβο θα στείλει «ειδικούς».

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρέχοντας τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών drones αυτοκτονίας που χρησιμοποιούνται συχνά για να υπερφορτώνουν την ουκρανική αεράμυνα και να εξαντλούν τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης. «Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά τη βοήθεια που δίνουμε στους Ουκρανούς», σημειώνει ένας από τους αξιωματούχους. «Νομίζω ότι χάρηκαν που βρήκαν ευκαιρία να πάρουν εκδίκηση».

Οι ρωσικές υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών δεν είναι φυσικά του επιπέδου των υπηρεσιών των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις καλύτερες στον κόσμο, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η Washington Post έχει επίσης αναφέρει ότι το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά οφέλη από έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς αφενός προσδοκά υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο και αφετέρου εκτιμά ότι θα αποσπάσει την προσοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

