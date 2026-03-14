Μια επίθεση με drones στόχευσε αργά σήμερα το βράδυ μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

Επίθεση και στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το βράδυ το αεροδρόμιο της πόλης του Κουβέιτ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, καθώς το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου σε απάντηση στην αμερικανοισραηλινή επίθεση.

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολυάριθμων drones απόψε το βράδυ, τα οποία χτύπησαν το σύστημα επιτήρησης ραντάρ», ανακοίνωε η υηπηρεσία, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Πηγή: skai.gr

