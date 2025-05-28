Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε εντολή σε αμερικανικές εταιρείες που προσφέρουν λογισμικό σχεδίασης ημιαγωγών να σταματήσουν τις πωλήσεις των υπηρεσιών τους σε κινεζικές εταιρείες, σε μια νέα προσπάθεια να καταστήσει δυσκολότερη για την Κίνα την ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ενημέρωσε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Αυτοματισμού (EDA), όπως οι Cadence, Synopsys και Siemens EDA, να διακόψουν την παροχή της τεχνολογίας τους στην Κίνα.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS), ο φορέας του υπουργείου Εμπορίου που εποπτεύει τους ελέγχους εξαγωγών, απέστειλε οδηγίες στις εταιρείες μέσω επιστολών, όπως ανέφεραν οι πηγές. Δεν ήταν σαφές αν όλες οι αμερικανικές εταιρείες EDA έλαβαν τέτοια επιστολή.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική νέα προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να παρεμποδίσει την Κίνα να αναπτύξει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να έχουν τεχνολογικό πλεονέκτημα απέναντι στον γεωπολιτικό τους αντίπαλο. Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση περιόρισε τις εξαγωγές των ειδικών τσιπ AI της Nvidia που απευθύνονται στην κινεζική αγορά.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι εξετάζονται εξαγωγές «στρατηγικής σημασίας προς την Κίνα».

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υπουργείο έχει αναστείλει υφιστάμενες άδειες εξαγωγών ή έχει επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις αδειοδότησης όσο διαρκεί η επανεξέταση», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Αν και το λογισμικό EDA αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής βιομηχανίας ημιαγωγών, είναι ζωτικής σημασίας για την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές τσιπ να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν την επόμενη γενιά μικροτσίπ.

Οι εταιρείες Synopsys, Cadence Design Systems και Siemens EDA κατέχουν περίπου το 80% της αγοράς EDA στην Κίνα.

Το 2022, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στην πώληση του πιο εξελιγμένου λογισμικού σχεδίασης τσιπ στην Κίνα, ωστόσο οι εταιρείες συνέχισαν να διαθέτουν προϊόντα που συμμορφώνονται με τους ελέγχους εξαγωγών.



Πηγή: skai.gr

