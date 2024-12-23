ΗΠΑ: Απόφαση Μπάιντεν για κινεζικά τσιπ «ανοίγει δρόμο» στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ κατά του Πεκίνου

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια έρευνα της τελευταίας στιγμής για κινεζικής κατασκευής, παλαιότερης τεχνολογίας, ημιαγωγούς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβολή περισσότερων δασμών από τις ΗΠΑ σε τσιπ από το Πεκίνο που τροφοδοτούν καθημερινά προϊόντα, από αυτοκίνητα μέχρι πλυντήρια ρούχων και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.



Η έρευνα, που ξεκίνησε μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, θα παραδοθεί στην κυβέρνησή του τον Ιανουάριο για ολοκλήρωση, δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

Η προσπάθεια θα μπορούσε να «ανοίξει τον δρόμο» στον Τραμπ, για να αρχίσει να επιβάλλει ορισμένους από τους βαρείς δασμούς, ύψους 60%, με τους οποίους έχει απειλήσει τις κινεζικές εισαγωγές.Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ήδη επιβάλει δασμούς 50% σε κινεζικούς ημιαγωγούς, με απόφαση που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Η κυβέρνησή του έχει επίσης αυστηροποιήσει τους περιορισμούς των εξαγωγών προηγμένης τεχνολογίας τσιπ για τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα μνήμης και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ στην Κίνα και επίσης πρόσφατα αύξησε τους δασμούς στο 50% σε ηλιακά κύτταρα και κρίσιμα ορυκτά, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής.Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το οποίο θα διεξαγάγει τη νέα έρευνα, είπε ότι στοχεύει στην προστασία των Αμερικανών και άλλων παραγωγών τσιπ.Η Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Κάθριν Τάι τόνισε ότι η αμερικανική εμπορική υπηρεσία βρήκε στοιχεία ότι το Πεκίνο στοχεύει τη βιομηχανία ημιαγωγών για να επιτύχει παγκόσμια κυριαρχία, παρόμοια τακτική με την ενίσχυσή της σε χάλυβα, αλουμίνιο, ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά οχήματα και κρίσιμα ορυκτά.Τα τσιπ παλαιού τύπου χρησιμοποιούν παλαιότερες, ώριμες τεχνολογικά διαδικασίες παραγωγής, και βρίσκουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην αγορά. Δεν περιλαμβάνουν προηγμένα τσιπ για χρήση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή εξελιγμένους μικροεπεξεργαστές.Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα αρχίσει να δέχεται δημόσια σχόλια για την έρευνα στις 6 Ιανουαρίου και έχει προγραμματίσει μια δημόσια ακρόαση για τις 11-12 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Μητρώου για την έρευνα.Η έρευνα διεξάγεται βάσει του άρθρου 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, του ίδιου νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που επικαλέστηκε ο Τραμπ για να επιβάλει δασμούς έως και 25% σε κινεζικές εισαγωγές αξίας περίπου 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2018 και το 2019, προκαλώντας σχεδόν τριετή εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο.Εάν ο Τραμπ αναλάβει την έρευνα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξή της.

