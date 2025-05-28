Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι επιθυμεί την ένταξη της χώρας του στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό σχέδιο ReArm Europe μέχρι την 1η Ιουλίου.

Μιλώντας στο CBC, ο Κάρνεϊ υπογράμμισε ότι το 75% των καναδικών αμυντικών επενδύσεων καταλήγει στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι έξυπνο».

Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, αν και ο Κάρνεϊ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στο σχεδιαζόμενο από τον Αμερικανό πρόεδρο σύστημα πυραυλικής άμυνας.

Μία ημέρα αργότερα, ο υπουργός Άμυνας του Καναδά, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, τόνισε ότι η χώρα του επιθυμεί να ενισχύσει γρήγορα τις αμυντικές της δυνατότητες λόγω των αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών, που συνιστούν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αυξανόμενη επιθετικότητα της Κίνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία της κυριαρχίας του Καναδά στην Αρκτική.

Η άμυνα αποτέλεσε κεντρικό σημείο και στην Εναρκτήρια Ομιλία του Θρόνου.

Η ομιλία περιλάμβανε δεσμεύσεις για «ανασυγκρότηση, επανεξοπλισμό και επανεπένδυση» στις ένοπλες δυνάμεις και αναφορά στην πρόθεση του Καναδά να ενισχύσει τις σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους και να συμμετάσχει στο ReArm Europe.

Οι δηλώσεις των Καναδών αξιωματούχων για ενίσχυση της άμυνας της χώρας ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας –συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά– να αυξήσουν τις ετήσιες αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, από τον προηγούμενο στόχο του 2%.

«Η Ρωσία έχει συμμαχήσει με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Επεκτείνουν τον στρατό τους και τις δυνατότητές τους. Προετοιμάζονται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρούτε σε φόρουμ του ΝΑΤΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα.

Η πρόταση για αύξηση του στόχου των αμυντικών δαπανών πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στους ηγέτες των κρατών-μελών σε σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου στην Ολλανδία.

Ο Καναδάς, που παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από τους στόχους του ΝΑΤΟ, έχει δεχθεί κριτική για τη «δωρεάν» ασφάλεια που του παρέχει το ΝΑΤΟ, με τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, να κατηγορεί πέρυσι την Οτάβα ότι «επωφελείται από τη δύναμη των ΗΠΑ χωρίς να συνεισφέρει ανάλογα».

Η κυβέρνηση Κάρνεϊ, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι θα δώσει προτεραιότητα στην προμήθεια καναδικής στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, κάτι που υποστήριξε και ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι μιλώντας σε εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, ο Καναδάς φέρεται να συμμετέχει σε «υψηλού επιπέδου» συνομιλίες με τις ΗΠΑ για πιθανή συμμετοχή στο πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας Golden Dome του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε μάλιστα στο Truth Social πως η συμμετοχή του Καναδά θα κοστίσει 61 δισ. δολάρια, «εκτός αν γίνουν η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή ρητορική.



