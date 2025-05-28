Βόρεια Μακεδονία: Η Βουλή κύρωσε τη συμφωνία με τη Βρετανία σχετικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ύψους έως και 6 δισ. ευρώ

Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας κύρωσε σήμερα τη συμφωνία συνεργασίας με τη Βρετανία σχετικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Μακεδονία, το ύψος των οποίων μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 6 δισεκ. ευρώ.

Υπέρ της κύρωσης της συμφωνίας τάχθηκαν 76 βουλευτές, ενώ έξι την καταψήφισαν.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για "ιστορική" συμφωνία, ενώ σύμφωνα με την αντιπολίτευση η συμφωνία είναι αδιαφανής και σε αυτήν δεν αναφέρεται το επιτόκιο.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά από σχετικές αιτιάσεις ανέφερε ότι το επιτόκιο των δανείων που θα ληφθούν βάσει της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται γύρω στο 4,5%, διευκρινίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση τριπλού Α (ΑΑΑ) του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τον Μίτσκοσκι, το επιτόκιο αυτό είναι το καλύτερο με το οποίο μπορεί να δανειστεί η χώρα αυτήν τη στιγμή στις διεθνείς αγορές.

Με τη συμφωνία αυτή Βόρειας Μακεδονίας-Βρετανίας, η πρώτη δύναται να δανειστεί μέχρι και 6 δισεκ. ευρώ (5 δισεκ. στερλίνες) στις αγορές με την εγγύηση του βρετανικού κράτους.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει αναφέρει πως τα χρήματα από το δάνειο αυτό προορίζονται για επενδύσεις στη χώρα, στους σιδηρόδρομους, στον τομέα της υγείας, της ενέργειας, της παιδείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, τα επόμενα πέντε χρόνια η χώρα πρόκειται να αντλήσει περίπου 2,2 δισεκ. ευρώ από το δάνειο αυτό για την χρηματόδοτηση έργων που έχουν "ωριμάσει", όπως η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ταμπάνοβτσε (στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σερβία)-Γευγελή (στα σύνορα με την Ελλάδα), το κόστος της οποίας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 2 δισεκ. ευρώ, καθώς επίσης για την ανοικοδόμηση και ανακατασκευή νοσοκομείων στις πόλεις Στιπ, Τέτοβο και Κίτσεβο, έργα τα οποία θα κοστίσουν περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό από το δάνειο των 6 δισεκ. ευρώ παραμένει στη διάθεση της χώρας, εφόσον αργότερα αυτή παρουσιάσει επενδυτικά σχέδια, κατάλληλα να χρηματοδοτηθούν.

Τη συμφωνία είχαν υπογράψει στις 22 Μαΐου στο Λονδίνο εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Ντιμιτρίεσκα-Κότσοσκα έχει δηλώσει ότι από τα 6 δισεκ. ευρώ της συμφωνίας με τη Βρετανία, τα επόμενα πέντε χρόνια η χώρα θα αντλήσει τα 2,2 δισεκ. ευρώ, ή περίπου το ένα τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα διατεθούν κυρίως για την κατασκευή του σιδηροδρόμου από τα σύνορα της χώρας με τη Σερβία έως τα σύνορα με την Ελλάδα.

«Δύο δισεκατομμύρια σε διάστημα πέντε ετών αντιστοιχούν σε 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τόση θα είναι η ετήσια αύξηση του δημόσιου χρέους για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, οι οποίες, από την μεριά τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι έχουμε υποχρέωση να αντλήσουμε και τα έξι δισεκατομμύρια. Από τη μεριά της, η βρετανική κυβέρνηση εγγυάται ότι όταν η χώρα μας λάβει τα δάνεια, θα τα αποπληρώσει», δήλωσε η Ντιμιτρίεσκα-Κότσοσκα.

Η συμφωνία αφού κυρώθηκε από τη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από την βρετανική κυβέρνηση και κατόπιν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των έργων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

