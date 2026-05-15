Με θετικό πρόσημο παρουσίασε στους δημοσιογράφους τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

«Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια "πραγματική" δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά. Αλλά το επίπεδο εγγύησης από αυτούς... πρέπει να είναι πραγματικά 20 χρόνια» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε δε, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος και οι διαταραχές στις αγορές πετρελαίου συνεχίζονται.

«Θα πάρω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το συζητήσαμε». Ερωτηθείς από δημοσιεύματα στο Air Force One αν ο Σι ανέλαβε κάποια σταθερή δέσμευση να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ζητάω καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρη, πρέπει να κάνεις και χάρες σε αντάλλαγμα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο Σι θα ήθελε να δει το στενό να ανοίγει, σημειώνοντας ότι η Κίνα λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του πετρελαίου της από τον Κόλπο, ενώ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «δεν λαμβάνουν κανένα. Δεν το χρειαζόμαστε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα.

Για τη Boeing και το σινοαμερικανικό εμπόριο ανέφερε ότι «η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing, με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα». «Τα αεροπλάνα της Boeing θα έχουν κινητήρες της General Electric» πρόσθεσε.

«Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες... Οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πολύ χαρούμενοι με τις εμπορικές συμφωνίες μου με την Κϊνα, οι Κινέζοι θα αγοράσουν δισ. δολάρια σόγιας» υποστήριξε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν ανέλαβα καμία δέσμευση για την Ταϊβάν... Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν (με την Κίνα)» σημείωσε ακόμη.

«Συζήτησα πολύ για την Ταϊβάν με τον Σι Τζινπίνγκ» είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε πάντως ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική μας για την Ταϊβάν».

«Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν· μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι... Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα» είπε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν αν χρειαστεί, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο κινέζος ομόλογός του του έθεσε το ίδιο ερώτημα: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν πρόκειται να το πω. Αυτή την ερώτηση μου την έκανε σήμερα ο Πρόεδρος Σι. Είπα, "Δεν μιλάω για αυτά"».

«Δεν επιδιώκουμε να έχουμε πολέμους» επισήμανε ο πρόεδρος Τραμπ. «Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να διευθετήσουν» υποστήριξε.

«Πήγα εκεί που μένει ο Σι, κάτι που συμβαίνει σπάνια. Ήσουν εκεί; Δεν ξέρω. Ναι, ήταν πανέμορφο... Καταπληκτικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά για το κτιριακό συγκρότημα Τζονγκνανχάι.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο Σι για τη Βόρεια Κορέα... Έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Έχει δείξει σεβασμό προς τη χώρα μας. Θέλω να δείχνει σεβασμό».

«Δεν συζητήσαμε για δασμούς», είπε ο Τραμπ. «Εννοώ ότι (το Πεκίνο) πληρώνουν δασμούς. Πληρώνουν σημαντικούς δασμούς, αλλά δεν το συζητήσαμε». «Δεν τέθηκε θέμα», πρόσθεσε.

Για την Κούβα είπε ότι «χρειάζονται βοήθεια. Είναι στην πραγματικότητα ένα έθνος — ή μια χώρα — σε παρακμή... Έχουμε πολλά να πούμε για την Κούβα, αλλά ίσως όχι σήμερα».

