Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα κυβερνητικά μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Η δήλωση αυτή έγινε αφότου η Μόσχα αναγκάστηκε να υποβαθμίσει τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Τα οικονομικά στοιχεία για τον Μάρτιο ήταν θετικά, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να σημειώνει άνοδο 1,8%, όπως ανέφερε ο Πούτιν σε τηλεοπτική σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη. Παρά την ανάπτυξη του Μαρτίου, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο.

Οι νέες προβλέψεις που εξέδωσε αυτή την εβδομάδα το ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας μείωσαν τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026 στο 0,4% από 1,3%, ενώ περιέκοψαν και την αναμενόμενη ανάπτυξη για το 2027 στο 1,4% από 2,8%. Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 2,4% το 2029.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.