Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν δήλωσε ότι η διπλωματική του ομάδα και ο ίδιος παρακολούθησαν στενά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, υπογραμμίζοντας ότι η Ταϊπέι διατηρεί «καλή επικοινωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, η πάγια πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ταϊβάν, η οποία έχει διατηρηθεί επί πολλών προέδρων και κυβερνήσεων, «δεν έχει αλλάξει», επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo διά της βίας ή του εξαναγκασμού.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ταϊβάν τόνισε ότι «η Ταϊβάν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν υπάγονται η μία στην άλλη», προσθέτοντας ότι το Πεκίνο «δεν έχει κανένα δικαίωμα να εκπροσωπεί διεθνώς την Ταϊβάν».

«Οποιεσδήποτε μονομερείς πολιτικές δηλώσεις της Κίνας ή προσπάθειες ενσωμάτωσης της Ταϊβάν σε πολιτικό πλαίσιο που ορίζει το Πεκίνο δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι η Ταϊβάν είναι μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ταϊβάν υπήρξε διαχρονικά «παράγοντας και εγγυητής ειρήνης και σταθερότητας» στα Στενά της Ταϊβάν, κατηγορώντας την Κίνα ότι με τη στρατιωτική της δραστηριότητα και τον αυταρχισμό της «ενισχύει τους περιφερειακούς κινδύνους».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν κατέληξε λέγοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες «ομονοούσες χώρες» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.