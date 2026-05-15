Κρίση εκδηλώνεται στις σχέσεις του Βελιγραδίου με την Ποντγκόριτσα με αφορμή την επέτειο των 20 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου.

«Έλαβα πρόσκληση να συμμετάσχω στον φαντασμαγορικό εορτασμό της απόσχισης από τη δική μου Σερβία. Φυσικά, δεν θα συμμετάσχω σε αυτό. Αγαπώ τη Σερβία περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο και, αν γιόρταζα κάτι τέτοιο, θα ντρεπόμουν και θα ήταν σαν να φτύνω το πρόσωπο μου και τον λαό μου. Ας γιορτάζουν αυτοί ό,τι θέλουν», δήλωσε ο Βούτσιτς χθες, Πέμπτη, στο Βελιγράδι.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μαυροβουνίου αντέδρασε άμεσα, εξέφρασε τη λύπη του επισημαίνοντας ότι η ρητορική του Βούτσιτς δεν συμβάλλει στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον αμοιβαίο σεβασμό δύο διεθνώς αναγνωρισμένων κρατών. «Υπενθυμίζουμε ότι το Μαυροβούνιο δεν αποσχίστηκε από τη Σερβία ούτε υπήρξε ποτέ τμήμα της Σερβίας με την έννοια που προσπαθεί να το παρουσιάσει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Αντίθετα, το Μαυροβούνιο και η Σερβία ήταν ισότιμα μέλη της ομώνυμης κρατικής οντότητας που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Μαυροβούνιο, ακολουθώντας τη Σερβία, παρέμεινε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, μια ομοσπονδία δύο μελών η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Σερβία και Μαυροβούνιο». Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους.

Μετά την επίσημη κήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, η χώρα έγινε δεκτή σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ. Σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο 2026 αναμένεται να κλείσουν όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια και το Μαυροβούνιο να καταστεί μέλος της ΕΕ στις αρχές του 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

