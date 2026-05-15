Αυστραλιανό δικαστήριο επικύρωσε σήμερα ιστορική απόφαση σχετικά με μια διεμφυλική γυναίκα κρίνοντας ότι o αποκλεισμός της από μια αποκλειστικά γυναικεία εφαρμογή, επειδή έχει ανδρική εμφάνιση, συνιστά διάκριση.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας διπλασίασε επίσης το ποσό της αποζημίωσης που κλήθηκε να καταβάλει η εφαρμογή Giggle for Girls και η ιδρύτριά της και διευθύνουσα σύμβουλος Σαλ Γκρόβερ με το αιτιολογικό ότι το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της διεμφυλικής γυναίκας Ροξάν Τικλ συνιστά ευθεία διάκριση.

Κατώτερο δικαστήριο είχε κρίνει το 2024 ότι επρόκειτο για ενέργεια έμμεσης διάκρισης.

Η απόφαση αυτή χαιρετίστηκε ως μια ρηξικέλευθη απόφαση για την ταυτότητα φύλου και για τα δικαιώματα των διεμφυλικών στην Αυστραλία.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της υπόθεσής μου και ευελπιστώ αυτή να βοηθήσει τα τρανς και τα φυλοδιαφορετικά άτομα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα να το ξεπεράσουν. Προσέφυγα στη δικαιοσύνη για να δείξω στα τρανς άτομα ότι μπορούν να είναι γενναία και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Κατά τη διαδικασία εξέπληξα τον εαυτό μου με το πόσο γενναία μπορώ να είμαι», δήλωσε η Τικλ στους δημοσιογράφους.

Επιβεβαίωση της προστασίας των διεμφυλικών

Η απόφαση αντιπροσωπεύει μια σημαντική επιβεβαίωση της προστασίας των διεμφυλικών ατόμων, δήλωσε η Άλις Τέιλορ, επίκουρος καθηγήτρια καθηγητή Νομικής στο πανεπιστήμιο Bond.

Το δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι η αυστραλιανή νομοθεσία κατά της διάκρισης των φύλων «στοχεύει να καταργήσει τις διακρίσεις στη βάση της ταυτότητας φύλου και ότι αυτή η προστασία θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο».

Η Τικλ, η οποία γεννήθηκε άνδρας αλλά αναγνωρίζεται ως γυναίκα σε ένα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό γεννήσεως έπειτα από τη χειρουργική φυλομετάβαση στην οποία υποβλήθηκε, αποκλείστηκε από την αμιγώς γυναικεία εφαρμογή επειδή η Γκρόβερ εξέτασε τη φωτογραφία της, κάτι το οποίο απαιτείται κατά την εγγραφή, και έκρινε ότι επρόκειτο για άνδρα.

Οι συνήγοροι της Γκρόβερ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι να σχολιάσουν, όταν κλήθηκαν από το Reuters.

Η Γκρόβερ έχει υποστηρίξει ότι το φύλο με το οποίο γεννιέται κάποιος είναι αμετάβλητο και ότι δεν υπήρξε παράνομη έμφυλη διάκριση.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2024 ότι «το φύλο είναι μεταβλητό».

Η Γκρόβερ άσκησε έφεση και η Τικλ απάντησε επίσης με έφεση ζητώντας μεγαλύτερη αποζημίωση και παραδοχή άμεσης έμφυλης διάκρισης.

Σε μια σύνοψη της απόφασης που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η δικαστής Μελίσα Πέρι ανακοίνωσε ότι τόσο η εφαρμογή όσο και η Γκρόβερ αντιμετώπισαν την Τικλ «λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με μια γυναίκα που χαρακτηρίζεται έτσι κατά τη γέννησή της».

Και οι τρεις δικαστές που δίκασαν έκριναν ότι υπήρξε ευθεία έμφυλη διάκριση.

Η εφαρμογή και η Γκρόβερ κλήθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στην Τικλ ύψους περίπου 12.170 ευρώ καθώς και να καλύψουν τα δικαστικά της έξοδα.

Επίσης οι δικαστές συμφώνησαν με την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ότι η εφαρμογή, η οποία διαφημίζεται ως ένας ασφαλής διαδικτυακός χώρος για γυναίκες, δεν εμπίπτει στον ορισμό του «ειδικού μέτρου» με βάση τη νομοθεσία κατά της διάκρισης των φύλων που στοχεύει στην προώθηση της έμφυλης ισότητας.

Πηγή: skai.gr

