Πέθανε στα 77 του ο Κάρλος «Ίντιο» Σολάρι, θρύλος της αργεντίνικης ροκ

Ο Κάρλος Αλμπέρτο Σολάρι, ο Αργεντινός τραγουδοποιός γνωστός ως «Ίντιο», που ηγήθηκε του θρυλικού συγκροτήματος Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (γνωστού ως Los Redondos), ενός από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά ροκ σχήματα της χώρας, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Σολάρι, που έδινε μάχη με τη νόσο Parkinson's disease εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, βρέθηκε νεκρός κοντά στην εσωτερική πισίνα της κατοικίας του στην πόλη Ituzaingó, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Buenos Aires. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα την αιτία θανάτου.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί δημόσια κηδεία ώστε οι θαυμαστές του να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, φίλοι και οπαδοί άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του, κρατώντας λουλούδια και φορώντας μπλουζάκια με το προσωνύμιό του.

«Θα πενθήσουμε όπως αρμόζει, θα ακούσουμε τα τραγούδια του και, πάνω απ’ όλα, θα φροντίσουμε ο ένας τον άλλον, όπως μας δίδαξε εκείνος», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

Ως βασικός τραγουδιστής των Los Redondos, ο Σολάρι εξελίχθηκε σε σύμβολο για τους Αργεντινούς που ενηλικιώθηκαν κατά τη μετάβαση της χώρας από τη βίαιη στρατιωτική δικτατορία στη δημοκρατία, μια περίοδο που συνδυάστηκε με νέες ελευθερίες αλλά και πολιτική και οικονομική αστάθεια κατά τη δεκαετία του 1980.

Κατά τη δεκαετία του 1990, όταν η Αργεντινή βρισκόταν υπό τις φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές του τότε προέδρου Κάρλος Μένεμ (Carlos Saúl Menem), τα ροκ τραγούδια, οι δυναμικοί ρυθμοί και οι αινιγματικοί στίχοι του Σολάρι εξέφρασαν το πνεύμα αντίστασης απέναντι στην υπερκατανάλωση και την επιρροή ξένων δυνάμεων. Οι Los Redondos κυκλοφόρησαν δέκα στούντιο άλμπουμ, αποφεύγοντας τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες για να διατηρήσουν την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία.

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2001, όμως ο Σολάρι συνέχισε με επιτυχία τη σόλο καριέρα του, κυκλοφορώντας πέντε ακόμη άλμπουμ που συνδύαζαν το ροκ με ηλεκτρονικά στοιχεία και προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε συναυλίες και στάδια σε όλη τη χώρα.

Το 2016, σε μία τεράστια συναυλία, ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. «Ο κύριος Πάρκινσον με καταδιώκει. Αλλά είμαι ακόμα εδώ», είχε δηλώσει τότε, αποσπώντας αποθέωση από το κοινό. Αργότερα αποσύρθηκε από τις περιοδείες, μιλώντας ανοιχτά για τις σοβαρές επιπτώσεις της ασθένειας στην καθημερινότητά του.

Μετά τον θάνατό του, πολιτικοί, καλλιτέχνες και ποδοσφαιρικές προσωπικότητες απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανέφερε ότι η φωνή του «έγινε λαϊκό σύνθημα» και «αντηχούσε στις εξέδρες» της ποδοσφαιρόφιλης χώρας.

Οι Grandmothers of Plaza de Mayo, η ιστορική οργάνωση που αναζητούσε συγγενείς ανθρώπων που δολοφονήθηκαν ή «εξαφανίστηκαν» κατά τη δικτατορία του 1976-1983, τόνισαν ότι ο τραγουδιστής «ενέπνευσε ολόκληρη την κοινωνία να αμφισβητεί, να αναρωτιέται και να σκέφτεται κριτικά».

Η πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Cristina Fernández de Kirchner, η οποία εκτίει ποινή κατ’ οίκον περιορισμού για υπόθεση διαφθοράς, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν από τους πιο γνωστούς στίχους του, που έχει συνδεθεί με το θάρρος απέναντι στη ζωή: «Μόνο και μόνο το να ζεις, σου κοστίζει τη ζωή σου».

Ο Σολάρι αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Βιρχίνια Μόνες Ρουίς, και τον 25χρονο γιο τους, Μπρούνο.

Πηγή: skai.gr

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