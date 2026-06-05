Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center για το Game 2 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στη σειρά μετά τη νίκη 82-76 στο πρώτο παιχνίδι. Το ματς του ΣΕΦ ήταν θρίλερ, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει από το -17 και να διεκδικεί τη νίκη μέχρι το φινάλε, αλλά τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τελικά το ροζ φύλλο με κορυφαίο τον Μιλουτίνοφ.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Φουρνιέ

Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ, έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα του αγώνα, την οποία αποτελούν οι Παπαπέτρου-Τηγάνης-Θεονάς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Πηγή: skai.gr

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