Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες με την Ιαπωνική αντιπροσωπεία για τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλη πρόοδο» μετά τη συνάντησή του με Ιάπωνες αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με επίκεντρο τους δασμούς και το εμπόριο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αφότου ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά σε συμφωνίες με περισσότερους από 10 εμπορικούς εταίρους, όπως αναφέρει το abcnews.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε μια μικρή ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνική αντιπροσωπεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη τιμή η συνάντησή μου με την ιαπωνική αντιπροσωπεία για το εμπόριο. Μεγάλη πρόοδος!», έγραψε ο Τραμπ.

«Ο πρόεδρος θα αποφασίσει πότε θα είναι ικανοποιημένος με τη συμφωνία και πότε θα την ανακοινώσει. Αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρξε μεγάλη πρόοδος», είπε ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ιδίως ο ιάπωνας υπουργός Οικονομικής αναζωογόνησης Ριόσεϊ Ακαζάουα. Αυτός ο τελευταίος συναντήθηκε μόνο με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και με τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε νωρίτερα χθες πως επρόκειτο να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία.

«Η Ιαπωνία έρχεται σήμερα για να διαπραγματευτεί για τους δασμούς, το κόστος της στρατιωτικής υποστήριξης (σ.σ. των ΗΠΑ στην Ιαπωνία) και την ‘εμπορική δικαιοσύνη’. Θα συμμετάσχω στη συνάντηση», ανήγγειλε.

Η παρουσία του κ. Τραμπ στις συνομιλίες αυτές δείχνει πόση σημασία δίνει στις διμερείς διαπραγματεύσεις, με φόντο τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε, αποφασίζοντας πελώριες αυξήσεις των τελωνειακών δασμών στα προϊόντα πολλών χωρών.

Αφοσιωμένος σύμμαχος της Ουάσιγκτον για δεκαετίες και κυριότερη πηγή ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ, η Ιαπωνία έχει βρεθεί αντιμέτωπη, όπως και οι άλλες χώρες, με αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Απειλείται εξάλλου να υποστεί «ανταποδοτικούς» επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε όλα τα προϊόντα της που εξάγονται στις ΗΠΑ, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα για 90 ημέρες όλους του επιπλέον δασμούς, πλην αυτών που έχουν στο στόχαστρο την Κίνα. Εφαρμόζεται ωστόσο δασμός «βάσης» 10% σε σχεδόν όλα τα εισαγόμενα είδη.

Συνδέοντας το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για το εμπόριο με το κόστος της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, κρίσιμη για το Τόκιο έναντι της Κίνας και της Βόρειας Κορέας, ο κ. Τραμπ ενέτεινε την πίεση στην ιαπωνική πλευρά πριν καν αρχίσουν συνομιλίες.

Προτού ταξιδέψει για τις ΗΠΑ, ο Ριόσεϊ Ακαζάουα δήλωσε πως ελπίζει να «οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης και να διεξαχθούν καλές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε αμοιβαία επικερδή εταιρική σχέση». Η επίσκεψή του αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο Παρασκευή.

Πριν από τις συνομιλίες, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda ανακοίνωσε χθες πως μεταφέρει στις ΗΠΑ την παραγωγή του υβριδικού μοντέλου Civic.

Μετά την Ιαπωνία, αναμένεται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα και με την Ινδονησία στην Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες, για να συζητηθούν πιθανές συμβιβαστικές λύσεις ως προς το εμπόριο.

Ριόσεϊ Ακαζάουα: Οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία «εντός 90 ημερών»

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να κλειστεί νέα συμφωνία για το εμπόριο με την Ιαπωνία πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την εφαρμογή των πελώριων «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών που προς παρόν έχουν ανασταλεί», ανέφερε χθες Τετάρτη ο ιάπωνας διαπραγματευτής Ριόσεϊ Ακαζάουα, μετά τις πρώτες του συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, χωρίς κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

«Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ θέλουν να έχει κλειστεί συμφωνία μέσα στις 90 ημέρες. Από την πλευρά μας, επιθυμούμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν, αλλά πρόκειται για διαπραγμάτευση με δυο μέρη, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των συνομιλιών», σημείωσε ο κ. Ακαζάουα, μετά τις συναντήσεις του με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

