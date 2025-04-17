Συνάντηση Ρούμπιο με τον Ινδονήσιο ομόλογό του για τους δασμούς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τους δασμούς και τους τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με την Ινδονησία σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας Σουτζιόνο «συζήτησαν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη διατήρηση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και υπερπτήσεων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωση που μεταδίδει το Reuters.

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες συζήτησαν επίσης τους αμοιβαίους δασμούς των ΗΠΑ στην Ινδονησία και ο Ρούμπιο «χαιρέτισε τις προσπάθειες της Ινδονησίας να εισαγάγει οικονομικές μεταρρυθμίσεις προς μια δίκαιη και ισορροπημένη εμπορική σχέση», πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

