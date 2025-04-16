Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει από την Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες την παραγωγή του μοντέλου της Civic με υβριδικό κινητήρα, η εξαγωγή του οποίου από το αρχιπέλαγος υπόκειται πλέον σε επιπλέον αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς 25%.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικής Αναζωογόνησης Ριοσέι Ακαζάουα αρχίζει σήμερα στην Ουάσινγκτον τις διαπραγματεύσεις σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας συμβιβασμός για τους τελωνειακούς δασμούς.

«Θα μεταφέρουμε την παραγωγή (αυτού του μοντέλου) στις Ηνωμένες Πολιτείες», στο εργοστάσιο της Honda στην Ιντιάνα, και «η παραγωγή θα σταματήσει (στο εργοστάσιο της Σαϊτάμα στην Ιαπωνία) γύρω στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ομίλου.

«Κίνητρο για την απόφαση αυτή δεν είναι μόνο ένα, βασίζεται στην πολιτική της επιχείρησης από την ίδρυσή της να παράγει οχήματα εκεί όπου η ζήτηση είναι ισχυρή», επέμεινε ο εκπρόσωπος, αρνούμενος να αποδώσει αυτή την αλλαγή στη δασμολογική επίθεση.

Συνολικά η Honda παρήγαγε πέρυσι λίγο περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα στα 12 εργοστάσιά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντούτοις εξήγαγε στις ΗΠΑ 5.379 οχήματα από την Ιαπωνία, μεταξύ των οποίων το υβριδικό Civic.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

