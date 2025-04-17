Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ ψάχνουν τρόπους να πιέσουν την Κίνα μέσω ...70 χωρών

Τρόπους να ασκήσουν περισσότερες πιέσεις στην Κίνα φαίνεται να αναζητούν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τους δασμούς, να πιέσει τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με την Κίνα.

Ειδικότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με περισσότερα από 70 έθνη για να τους ζητήσουν να μην επιτρέψουν στην Κίνα να μεταφέρει αγαθά μέσω των χωρών τους και να εμποδίσουν τις κινεζικές εταιρείες να βρίσκονται στην επικράτειά τους για να αποφύγουν τους δασμούς των ΗΠΑ, προσθέτει το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζουμε ότι αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντίμετρών της», σημειώνοντας ότι «περισσότερες από 75 χώρες έχουν προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να συζητήσουν νέες εμπορικές συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα, οι εξατομικευμένοι υψηλότεροι δασμοί έχουν σταματήσει επί του παρόντος εν μέσω αυτών των συζητήσεων, εκτός από την Κίνα, η οποία ανταπέδωσε».

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να επιβάλει δασμούς σε κρίσιμης σημασία κινεζικά ορυκτά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα φάση κλιμάκωσης των σχέσεων με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

