Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ για τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς και για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις δεν πρόκειται να είναι «εύκολες», αναγνώρισε σήμερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, μετά την πρώτη ημέρα επαφών απεσταλμένου της κυβέρνησής του στην Ουάσιγκτον, χωρίς απτή πρόοδο.

«Ασφαλώς οι συνομιλίες που θα διεξαχθούν δεν θα είναι εύκολες (...) Αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων έβαλε τις βάσεις για τους επόμενους», δήλωσε μετά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Σχεδιάζω να συναντηθώ προσωπικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε πιο πρόσφορη στιγμή», πρόσθεσε.

Ριόσεϊ Ακαζάουα: Οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία «εντός 90 ημερών»

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να κλειστεί νέα συμφωνία για το εμπόριο με την Ιαπωνία πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την εφαρμογή των πελώριων «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών που προς παρόν έχουν ανασταλεί», ανέφερε χθες Τετάρτη ο ιάπωνας διαπραγματευτής Ριόσεϊ Ακαζάουα, μετά τις πρώτες του συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, χωρίς κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

«Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ θέλουν να έχει κλειστεί συμφωνία μέσα στις 90 ημέρες. Από την πλευρά μας, επιθυμούμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν, αλλά πρόκειται για διαπραγμάτευση με δυο μέρη, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των συνομιλιών», σημείωσε ο κ. Ακαζάουα, μετά τις συναντήσεις του με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες με την Ιαπωνική αντιπροσωπεία

Εν τω μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες μετά τη συνάντησή του με τους Ιάπωνες αξιωματούχους, με επίκεντρο τους δασμούς και το εμπόριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social έκανε μια μικρή ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνική αντιπροσωπεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη τιμή η συνάντησή μου με την ιαπωνική αντιπροσωπεία για το εμπόριο. Μεγάλη πρόοδος!», έγραψε ο Τραμπ.

