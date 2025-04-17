Ο Λευκός Οίκος θέλει να περικόψει 40 δισ. δολάρια από το υπουργείο Υγείας

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να περικόψει περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματοδότηση στο Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ανέφερε την Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη ένα προκαταρκτικό έγγραφο προϋπολογισμού που έχει λάβει.

Αυτή η περικοπή θα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της περικοπής των δαπανών του υπουργείου υγείας, ανέφερε.

Η πρόταση αυτή για περικοπές του προϋπολογισμού, η οποία δεν βρίσκεται ακόμη παρά σε προκαταρκτικό στάδιο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, εγγράφεται στο πλαίσιο πελώριων μειώσεων κρατικών δαπανών της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέθεσε στον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, να τη χειριστεί.

Οι περικοπές 40 δισεκ. δολαρίων αφορούν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας το οικονομικό έτος 2026, που είναι αρμόδιο για να εγκρίνει το Κογκρέσο. Το οικονομικό έτος 2024, ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 121 δισεκ. δολάρια. Κατά συνέπεια, σχεδιάζεται να μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Ο ευρύτερος προϋπολογισμός του υπουργείου υπολογίζεται πως φθάνει γύρω στο 1,8 τρισεκ. δολάρια, με το μεγαλύτερο ποσό να προορίζεται για υποχρεωτικές δαπάνες, συνδεόμενες κυρίως με τα δημόσια προγράμματα ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης Medicare και Medicaid.

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε ήδη τις απολύσεις και στον τομέα της υγείας στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε το σχέδιό της για περικοπή 10.000 θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Η πρόταση για περικοπές 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη χρηματοδότηση στο Υπουργείο, προβλέπει να πάνε ακόμα πιο μακριά οι περικοπές του προϋπολογισμού και η αναδιοργάνωση «σε βάθος» των υπηρεσιών υγείας, τονίζει η Washington Post.

Προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πλαίσιό της συγχωνεύσεις διαφόρων τομέων της υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια για την ιατρική έρευνα (NIH), να μειωθεί ο προϋπολογισμός της κατά περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και η κατάργηση προγραμμάτων τα οποία έχουν σκοπό να βελτιωθεί η πρόσβαση στην περίθαλψη σε απομακρυσμένες περιοχές.

