Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκε για ακόμα μία φορά ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας ότι θα πρέπει να «συνταξιοδοτηθεί».

Με μια ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος, αφού απέλυσε την Επίτροπο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, η οποία είχε διοριστεί από τον Τζο Μπάιντεν σχολίασε:

«Η οικονομία ΑΝΘΙΖΕΙ υπό τον 'ΤΡΑΜΠ' παρά την Fed που παίζει επίσης παιχνίδια, αυτή τη φορά με τα επιτόκια, τα οποία μείωσε δύο φορές, και ουσιαστικά, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, υποθέτω με την ελπίδα να εκλεγεί ο 'Καμάλα' - Πώς έγινε αυτό; Ο Τζερόμ 'Πολύ αργά' Πάουελ θα έπρεπε επίσης "να βγει στη σύνταξη"», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

