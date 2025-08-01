Μεθυσμένος επιβάτης «διέλυσε» το αεροδρόμιο του Μπάφαλο με καροτσάκι γκολφ

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου στο αεροδρόμιο Buffalo Niagara της Νέας Υόρκης, όταν μεθυσμένος επιβάτης από το Ουαϊόμινγκ άρπαξε ένα ηλεκτρικό καρότσι γκολφ και οδηγώντας το προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Ο 29χρονος Κέβιν Σίνινγκ, οδήγησε το όχημα μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, ανεβαίνοντας μάλιστα με αυτό σε κυλιόμενο διάδρομο, ενώ διέλυσε τζαμαρίες αγνοώντας επιδεικτικά τις εκκλήσεις υπαλλήλων να σταματήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral αφού ενδεικτικά στο TikTok ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια προβολές.

Ο Σίνινγκ συνελήφθη και κατηγορείται για πρόκληση φθορών, κλοπή, διατάραξη τάξης και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι αρχές του αεροδρομίου δήλωσαν πως προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και στο καρότσι.

Πηγή: skai.gr

