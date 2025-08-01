Τραμπ: Πεισματάρης και ηλίθιος ο Πάουελ - Να αναλάβει τον έλεγχο της Fed το διοικητικό συμβούλιο

Νέα επίθεση στον πρόεδρο της Fed εξαπέλυσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας να αναλάβει τον έλεγχο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, εάν ο Τζερόμ Πάουελ συνεχίσει να αρνείται τη μείωση των επιτοκίων.

Μάλιστα τον αποκάλεσε «πεισματάρη» και «ηλίθιο».

«Πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια τώρα. Αν συνεχίσει να αρνείται, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο και να κάνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει να γίνει», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.