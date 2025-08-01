Λογαριασμός
Τραμπ: Πεισματάρης και ηλίθιος ο Πάουελ - Να αναλάβει τον έλεγχο της Fed το διοικητικό συμβούλιο

Να αναλάβει τον έλεγχο της Fed το διοικητικό συμβούλιο, εάν ο Πάουελ συνεχίσει να αρνείται μείωση επιτοκίων προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ-Πάουελ

Νέα επίθεση στον πρόεδρο της Fed εξαπέλυσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας να αναλάβει τον έλεγχο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, εάν ο Τζερόμ Πάουελ συνεχίσει να αρνείται τη μείωση των επιτοκίων.

Μάλιστα τον αποκάλεσε «πεισματάρη» και «ηλίθιο».

«Πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια τώρα. Αν συνεχίσει να αρνείται, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο και να κάνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει να γίνει», σημείωσε.

TAGS: FED Ντόναλντ Τραμπ Τζερόμ Πάουελ επιτόκια
