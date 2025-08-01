Παιχνίδι με τη... φωτιά και μία πιθανή παγκόσμια πυρηνική σύρραξη δείχνει να ξεκινά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια, να λάβουν τις «κατάλληλες θέσεις» απέναντι στη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να δικαιολογήσει την εντολή του, επικαλείται τις απειλές του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «στην περίπτωση που η απειλή είναι κάτι περισσότερο από λόγια».

Από το «τέλος σε 48 ώρες», στο «αν μπορώ» - Τα... μαζεύει ο Τραμπ για Ουκρανία

Μία από τις βασικές δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, ήταν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος -υποψήφιος τότε- υποστήριζε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο μέσα σε 48 ώρες.

Λίγους μήνες αργότερα και μετά από διαδοχικές τηλεφωνικές επαφές με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Τραμπ πήγε από τις... 48 ώρες, στο... «είμαι εδώ για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω».

Σε μία ακόμη ανάρτησή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δείχνει να... τα μαζεύει και να προσπαθεί να μετατοπίσει τις ευθύνες.

«Αυτός ειναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, όχι του Τραμπ. Είμαι απλώς εδώ, για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω», έγραψε στo Truth Social, τονίζοντας ότι «αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο βρίσκεται στην ηγεσία των ΗΠΑ τους τελευταίους -σχεδόν- οκτώ μήνες και έχει αποτύχει οικτρά, έστω και να περιορίσει ή να κατευνάσει την ένταση, γεγονός που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει παραδεχθεί δημοσίως.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι σχεδόν 20.000 Ρώσοι στρατιώτες πέθαναν αυτόν τον μήνα στον γελοίο πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ρωσία έχει χάσει 112.500 στρατιώτες από την αρχή του έτους. Αυτοί είναι πολλοί περιττοί ΘΑΝΑΤΟΙ! Η Ουκρανία, ωστόσο, έχει επίσης υποφέρει πολύ. Έχουν χάσει περίπου 8.000 στρατιώτες από την 1η Ιανουαρίου 2025, και αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τους αγνοούμενους. Η Ουκρανία έχει επίσης χάσει αμάχους, αλλά σε μικρότερους αριθμούς, καθώς ρωσικοί πύραυλοι κτυπούν στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές τοποθεσίες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί - Αυτός είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, όχι του «ΤΡΑΜΠ». Είμαι απλώς εδώ για να δω αν μπορώ να τον σταματήσω!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.