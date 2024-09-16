Η πολιτική ρητορική της πόλωσης, που υιοθετούν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του Ντόναλντ Τραμπ, η Κάμαλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν, όπλισε το χέρι του δράστη της δεύτερης απόπειρας δολοφονίας εναντίον, υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, όπως μεταδίδει το ABCnews, ότι τα όσα είπαν η Χάρις και ο Μπάιντεν, ώθησαν το επίδοξο δολοφόνο του, τον Ryan Wesley Routh, να δράσει την Κυριακή.

«Ενστερνιζόταν τη ρητορική του Μπάιντεν και της Χάρις και ενήργησε σύμφωνα με αυτήν», είπε ο Τραμπ για τον ένοπλο σε συνέντευξή του στο Fox News Digital. «Η ρητορική τους προκαλεί πυροβολισμούς εναντίον μου, τη στιγμή που είμαι αυτός που πρόκειται να σώσει τη χώρα, και αυτοί είναι που καταστρέφουν τη χώρα -- τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στο εξωτερικό της».

Το κίνητρο του υπόπτου παραμένει άγνωστο καθώς το FBI συνεχίζει να διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για το ιστορικό του Ryan Wesley Routh, εξετάζοντας εάν ο ίδιος ήταν απογοητευμένος με τη θέση του Τραμπ για την Ουκρανία, λένε πηγές στο ABC News.

Το FBI ερευνά το περιστατικό της Κυριακής ως «απόπειρα δολοφονίας». Δεν είναι σαφές εάν ο Ryan Wesley Routh στόχευε με το όπλο του τον πρώην πρόεδρο. Οι πράκτορες πυροβόλησαν εναντίον του ύποπτου, αφού εντόπισαν το τουφέκι του μέσα από τη γραμμή του φράχτη κοντά στο γήπεδο γκολφ Trump International, είπαν πολλές πηγές στο ABC News.

Η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι δε θα σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ αυτή τη στιγμή.

Η αντίδρασή του μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του

Μετά την απόπειρα δολοφονίας του το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσυλβάνια, ο Τραμπ είχε εμφανιστεί ενωτικός. Προέτρεπε για πολιτική ενότητα.

«Αυτή τη στιγμή, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να σταθούμε ενωμένοι και να δείξουμε τον αληθινό μας χαρακτήρα ως Αμερικανοί, παραμένοντας δυνατοί και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε στο κακό να κερδίσει», είχε γράψει ο Τραμπ.

Η ρητορική του άλλαξε αργότερα, υποδηλώνοντας ψευδώς κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate στο ABC News ότι «μάλλον έφαγε ξώφαλτσα σφαίρα στο κεφάλι» εξαιτίας της Χάρις. Το FBI δεν έχει βρει το κίνητρο που εξηγεί γιατί ο Thomas Matthew Crooks πυροβόλησε τον Τραμπ.

