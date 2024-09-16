Η αμερικανική εταιρεία αεροναυπηγικής Boeing, η οποία από την Παρασκευή είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη απεργία που έχει παραλύσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 MAX και 777, ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να διαφυλάξει τη ρευστότητά της.

Σύμφωνα με το μήνυμα που απέστειλε στους υπαλλήλους ο Μπράιαν Γουέστ, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, η εταιρεία αποφάσισε να παγώσει όλες τις προσλήψεις, ετοιμάζεται να μειώσει δραστικά τα έξοδα ανεφοδιασμού και εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε διαθεσιμότητα εργαζομένους της «εντός των επόμενων εβδομάδων».

Περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι, που κατασκευάζουν αεροσκάφη της εταιρείας στα εργοστάσιά της στις δυτικές ΗΠΑ, συνεχίζουν την απεργία τους για τέταρτη ημέρα σήμερα.

«Ξέρω ότι αυτές οι ενέργειες θα προκαλέσουν αβεβαιότητα και ανησυχία. Αυτή η απεργία θέτει σε κίνδυνο την ανάκαμψη μας και πρέπει να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξουμε τη ρευστότητα και να διασφαλίσουμε το κοινό μας μέλλον», πρόσθεσε ο Γουέστ.

Οι διαπραγματευτές της εταιρείας και του συνδικάτου θα ξαναρχίσουν αύριο Τρίτη τις συνομιλίες για τη νέα σύμβαση εργασίας. Την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Ένωση Μηχανικών και Εργαζομένων Αεροδιαστημικής (IAM), το μεγαλύτερο συνδικάτο της Boeing, απέρριψε την πρόταση που περιλάμβανε μισθολογικές αυξήσεις ύψους 25% μέσα σε μια τετραετία αλλά χωρίς ετήσιο μπόνους αποδοτικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

