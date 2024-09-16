Η Ουκρανία αρνήθηκε τη Δευτέρα οποιαδήποτε σχέση με τον άνδρα που κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο ύποπτος ήταν υποστηρικτής της Ουκρανίας που είχε δηλώσει ότι ήθελε να στρατολογήσει ξένους εθελοντές για να πολεμήσουν εκεί.

Η Μυστική Υπηρεσία απέτρεψε αυτό που το FBI αποκάλεσε τη δεύτερη προφανή απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα σε 2 μήνες, συλλαμβάνοντας έναν ένοπλο που είχε φέρει ένα τουφέκι στο γήπεδο του γκολφ του Τραμπ.

Συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι ο αναφερόμενος ύποπτος, ο Ράιαν Ρουθ, 58 ετών, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας που είχε ταξιδέψει εκεί μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Όπως μεταδίδει το Reuters, Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι δεν είχαν καμία σχέση μαζί του και κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι το χρησιμοποιεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ της απόπειρας δολοφονίας και της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Κίεβο, λέγοντας ότι «το παιχνίδι με τη φωτιά έχει τις συνέπειές του».

Η προφανής απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ ήρθε μόλις δύο μήνες αφότου τραυματίστηκε στο δεξί αυτί όταν ένας ένοπλος πυροβόλησε εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση. Αυτός ο δράστης σκοτώθηκε από πράκτορες ασφαλείας.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ανησυχία και τις ευχές σας - Ήταν σίγουρα μια ενδιαφέρουσα μέρα!», είπε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Κυριακή, ευχαριστώντας τη Μυστική Υπηρεσία και την αστυνομία που τον κράτησαν ασφαλή.

Η εκλογική αντίπαλος του Τραμπ, αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, είπε στο X: «Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από την ομάδα του να διασφαλίσει ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει τους πόρους που χρειάζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Τραμπ.

