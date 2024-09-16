Μέσα σε μόλις δύο μήνες, η Αμερική έχει αποφύγει δύο φορές οριακά να δει μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα να δολοφονείται κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου και στην προκειμένη περίπτωση κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από δεκαετίες χωρίς απόπειρα δολοφονίας εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της εκτελεστικής εξουσίας, η πραγματικότητα είναι πλέον διαφορετική και όποιος θέτει τον εαυτό του για το ανώτατο αξίωμα, δυνητικά βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το CNN. Ένα κρυφό ρεύμα βίας φαίνεται να αναδύεται στην επιφάνεια με τους φόβους πως μια θυελλώδη περίοδος μέχρι την ημέρα των εκλογών θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε έναν σκοτεινό δρόμο, να αυξάνονται συνεχώς.

Το ερώτημα είναι αν η νέα αυτή απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανατρέψει τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δίνοντας ώθηση στον Τραμπ.

Ο Τραμπ – ο οποίος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια, στις 13 Ιουλίου, σηκώθηκε και είπε, «Πολεμήστε, πολεμήστε, πολεμήστε»– δημοσίευσε αμέσως μετά τη δεύτερη απόπειρα ένα email συγκέντρωσης χρημάτων στο οποίο έγραψε: «Είμαι Ασφαλής και καλά!». «Τίποτα δε θα με επιβραδύνει. Δε θα παραδοθώ ποτέ!». Αυτή η αίσθηση ότι ο Τραμπ προστατεύεται από τον Θεό ενέπνευσε τους υποστηρικτές του στο συνέδριο του Μιλγουόκι ότι είναι προορισμένος να νικήσει.

Ο Τραμπ έχει ήδη υποστηρίξει, χωρίς στοιχεία, ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν και η Χάρις είναι συνένοχοι στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια. Όμως, όλα τα ποινικά προβλήματα του Τραμπ έχουν προχωρήσει με κανονική σειρά στα δικαστήρια και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Λευκός Οίκος εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, η δεύτερη προφανής απόπειρα δολοφονίας έρχεται στο πλαίσιο μιας ταραχώδους εκστρατείας. Για πρώτη φορά από το 1968, ένας εν ενεργεία πρόεδρος παραιτήθηκε από την προεκλογική κούρσα μέσα σε μόνο λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων από την άλλη είναι ένας καταδικασμένος κακοποιός που αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές διώξεις για την άνευ προηγουμένου προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια προφανής απόπειρα δολοφονίας εναντίον ενός υποψήφιου προέδρου αναμένεται να εξαπολύσει ένα κύμα συμπάθειας που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πολιτική ώθηση. Αλλά η τελευταία απόπειρα κατά του Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή που παλεύει στήθος με στήθος με την πολιτική του αντίπαλο Κάμαλα Χάρις.

Ο πρώην πρόεδρος είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιήσει τα τελευταία γεγονότα για να ενισχύσει τον αβάσιμο ισχυρισμό του ότι είναι θύμα δίωξης που σκοπό έχει να τον κρατήσει μακριά από την εξουσία. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς εάν η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας θα έχει μεγαλύτερο πολιτικό αντίκτυπο από την πρώτη, σχολιάζει το δημοσίευμα. Αυτό εναπόκειται στους ψηφοφόρους να διευθετήσουν αυτήν την απρόβλεπτη προεκλογική περίοδο.

