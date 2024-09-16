Στη διπλή «μέγγενη» πολύνεκρων πλημμυρών και καταστροφικών πυρκαγιών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στην ανατολική Ευρώπη, η κακοκαιρία «Boris» έχει προκαλέσει το τελευταίο τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων στη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία, ενώ ο τελικός απολογισμός δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος, με δεδομένο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, πολλοί οικισμοί έχουν πλημμυρίσει ή έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις και μεταφορές. Στην πόλη Νίσα της Πολωνίας οι αρχές εκκένωσαν το τοπικό νοσοκομείο, προσθέτοντας πως ένα από τα θύματα της καταιγίδας είναι ένας γιατρός που είχε αναχωρήσει από το νοσοκομείο μετά από την υπηρεσία του. Στην Τσεχία, η Οστράβα, με πληθυσμό 280.000 κατοίκων, έμεινε χωρίς ζεστό νερό αφότου τα ορμητικά νερά προκάλεσαν την αναστολή λειτουργίας σε κοντινή μονάδα θέρμανσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ζλότι (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) προς υποστήριξη των πλημμυροπαθών κι ότι θα ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα αρωγής ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπό τη σκιά των καταστροφών έχει ανασταλεί η προεκλογική εκστρατεία στην Αυστρία, μολονότι η χώρα απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες από τις εθνικές κάλπες της 29ης Σεπτεμβρίου, ενώ στην Τσεχία δεν αποκλείεται να επηρεαστούν οι εκλογές για τη γερουσία και την αυτοδιοίκηση που κανονικά είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν για αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, στην Ουγγαρία, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο των χειρότερων πλημμυρών της τελευταίας δεκαετίας και ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν 1 εκατομμύριο σάκοι με άμμο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, σύμφωνα με το Associated Press, καθώς τα νερά του Δούναβη αναμένεται να αρχίσουν να απειλούν τις παρόχθιες περιοχές τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι αναβάλει όλες τις υποχρεώσεις του εκτός Ουγγαρίας, περιλαμβανομένης προγραμματισμένης εμφάνισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη Σλοβακία ο Δούναβης έχει ήδη προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβας, όπως μεταδίδει το BBC, σημειώνοντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το επίπεδο των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Στο άλλο άκρο της Γηραιάς Ηπείρου, στην Πορτογαλία, περισσότεροι από 800 πυροσβέστες μάχονται με τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή Αβέιρο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ συνολικά 15 μέτωπα παραμένουν ανεξέλεγκτα στα κεντρικά και βόρεια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει τουλάχιστον τέσσερα σπίτια στα περίχωρα της πολης Αλμπεργκάρια-α-Βέλα, πληθυσμού 25.000 ανθρώπων, και απειλεί κι άλλες βιομηχανικές και οικιστικές ζώνες γύρω από τον αστικό ιστό. Η αστυνομία έχει απαγορεύσει τη μετακίνηση σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Λισαβόνα με το λιμάνι του Πόρτο.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει ζητήσει τη συνδρομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας RescEU για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο αρμόδιος επίτροπος Γιάνες Λέναρτσιτς ανακοίνωσε μέσω X ότι έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν κινητοποιηθεί ώστε να υποστηριχθεί η Πορτογαλία.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Λούις Μοντενέγκρο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του για τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εργάζεται για τον «συντονισμό» του αγώνα κατά των πυρκαγιών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.