Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ συνεχάρη σήμερα την οργάνωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για την πυραυλική της επίθεση εναντίον του Ισραήλ και δήλωσε ότι αυτό έστειλε ένα μήνυμα στον εχθρό τους, μετέδωσε σήμερα τον τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μασίρα των Χούθι.

Οι Χούθι που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, και ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη, έπληξαν το κεντρικό Ισραήλ με ένα πύραυλο την Κυριακή για πρώτη φορά, προτρέποντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να πει ότι το Ισραήλ θα επιβάλει "βαρύ τίμημα" σε αυτούς.

«Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας που φθάσατε στο βάθος της εχθρικής οντότητας», δήλωσε ο Σινουάρ σε επιστολή προς τον ηγέτη των Χούθι Άμπντελ-Μάλεκ αλ-Χούθι.

Ο Σινουάρ ηγείται της Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος εισήλθε τον 12ο μήνα.

Ο ηγέτης της Χαμάς δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να εξουδετερώσει την ένοπλη οργάνωση απέτυχαν.

«Σας διαβεβαιώνω ότι η αντίσταση στον Λίβανο, στη Γάζα, στο Ιράκ και στην Υεμένη θα νικήσει το Ισραήλ είναι μια χαρά. Έχουμε προετοιμαστεί να κάνουμε έναν μακρύ πόλεμο φθοράς», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, δήλωσε ότι η οργάνωση έπληξε με έναν νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που διένυσε 2.040 χλμ σε μόλις 11,5 λεπτά.

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο πύραυλος επλήγη από σύστημα αναχαίτισης και κατακερματίστηκε στον αέρα. Κομμάτια του πυραύλου έπεσαν σε χωράφια και κοντά σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν καταγράφηκαν άμεσες απώλειες αλλά εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά την ώρα που αναζητούσαν καταφύγιο.

Πηγή: skai.gr

