Το Ισραήλ εξόντωσε τον επικεφαλής οικονομικού δικτύου της Χαμάς 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια αεροπορικού πλήγματος που εξαπέλυσε την Τρίτη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξόντωσε ανώτερο στέλεχος της Χαμάς που διαχειριζόταν χρηματοδοτικό δίκτυο της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετερώθηκε ο Ιχάμπ Χριζίμ, ο οποίος ήταν επικεφαλής κεντρικού δικτύου μεταφοράς κεφαλαίων προς τη Χαμάς. Στο ίδιο πλήγμα σκοτώθηκε επίσης ο Μοχάμεντ αλ-Χαμπάς, διοικητής μονάδας στο αρχηγείο παραγωγής όπλων της Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF.

Ο Χριζίμ ήταν υπεύθυνος για «τη διαχείριση της μεταφοράς εκατομμυρίων δολαρίων στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς» και πρόσφατα «συνέχιζε να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», καθώς οι ενέργειές του επέτρεπαν στη Χαμάς να προωθεί επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και Ισραηλινών πολιτών, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Οι IDF ανέφεραν ότι η εξόντωσή του «συνιστά σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες αποκατάστασης και ενίσχυσης των δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».



להסרת איום מיידי: צה"ל חיסל ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס



צה"ל תקף שלשום, במרחב חאן יונס וחיסל את איהאב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס.



במסגרת תפקידו, כריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בשווי מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון… pic.twitter.com/AEt7V1LsRz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 28, 2026

Πηγή: skai.gr

