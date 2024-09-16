Η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια των εν ενεργεία και των πρώην προέδρων των ΗΠΑ, «χρειάζεται περισσότερη βοήθεια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, μία ημέρα μετά τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας, η δεύτερη κατά σειρά, του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη απόπειρα, τον Ιούλιο, οδήγησε στην παραίτηση της επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα «περισσότερη βοήθεια» για την υπηρεσία αυτή, η οποία, κατά την άποψή του, χρειάζεται «περισσότερο προσωπικό». Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, σε μια σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους σήμερα στον Λευκό Οίκο, κάλεσε το Κογκρέσο να καλύψει αυτές τις πρόσθετες ανάγκες.

«Η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι να έχουμε τις απαντήσεις για να καταλάβουμε πώς ο πρόεδρος Τραμπ έγινε στόχος πολλών αποπειρών δολοφονίας», σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας «δεν είναι εν ενεργεία πρόεδρος. Εάν ήταν, θα είχαμε περικυκλώσει το γήπεδο γκολφ (σ.σ. όπου βρισκόταν την Κυριακή). Αλλά επειδή δεν είναι, ο μηχανισμός ασφαλείας περιορίζεται στα σημεία που επιλέγει η Μυστική Υπηρεσία» η οποία «κάνει ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει», σχολίασε την Κυριακή ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς, Ρις Μπράντσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

