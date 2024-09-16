Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, γλίτωσε από μια ακόμη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, καθώς ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ ταυτοποιήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση, αφότου εντοπίστηκε με ένα καλάσνικοφ AK-47 σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, ενώ αυτός έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα την Κυριακή.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δυο μήνες που ένας ένοπλος προσπαθεί να σκοτώσει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς υπενθυμίζεται πως στις 13 Ιουλίου ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από τα πυρά του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο που εντοπίστηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με ένα επιθετικό όπλο τύπου AK-47 έξω από το Εθνικό Γήπεδο Γκολφ Τραμπ.

#BREAKING: Photo of two backpacks, an AK-47, and a Go-Pro left by the gunman at the Trump Golf Club in West Palm Beach.

Fox News IDs suspect as Ryan Wesley Routh.



The suspect was 300-500 yards from Trump when discovered. pic.twitter.com/1CLT95Mjpf — Moshe Schwartz (backup) (@MosheReports) September 15, 2024

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, «η Αμερική δέχεται επίθεση». Είναι αισθητό πλέον διά γυμνού οφθαλμού πως η χώρα είναι μια διχασμένη υπερδύναμη, καθώς πλέον εκτός από «ψεκασμένη ακροδεξιά», φαίνεται πως πλέον διαθέτει και «ψεκασμένη ακροαριστερά», δυο αντίθετους πόλους δηλαδή γεμάτες μίσος και φανατισμό.

Είναι λογικό οι Αρχές να έχουν τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό, καθώς τη σκυτάλη στις έρευνες έχει αναλάβει η καλύτερη και αποτελεσματικότερη ομάδα του FBI, η οποία μιλά ανοιχτά πια για «εσωτερική τρομοκρατία». Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η αντίστοιχη έρευνα των Μυστικών Υπηρεσιών για τη δολοφονική επίθεση εναντίον της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια παραμένει «άκρως απόρρητη». Σε κάθε περίπτωση, άγνωστο παραμένει, επίσης, το αν οι επίδοξοι δολοφόνοι λειτουργούσαν πράγματι μόνοι τους ή αν είχαν συνεργούς.

Ποιος είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ που επιχείρησε να πυροβολήσει τον Τραμπ την ώρα που έπαιζε γκολφ

Όπως αναφέρουν σχετικές πηγές, πρόκειται για τον 58χρονο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ. Με βάση το προφίλ του στο Linkedin σπούδασε στο Agricultural and Technical State University στη Βόρεια Καρολίνα και μετακόμισε στη Χαβάη το 2018. Στο Linkedin αυτοπροσδιορίζεται ως "μηχανικό μυαλό" που απολαμβάνει «ιδέες, εφευρέσεις και δημιουργικά projects με καλλιτεχνική διάθεση». Αν και τον τελευταίο χρόνο δεν έχει κάνει αναρτήσεις στο X, συχνά επέκρινε πολιτικούς όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Μπρούνο Μαρς.

🚨BREAKING: Ryan Wesley Routh, who tried to kill President Trump was connected to Rep Adam Kinzinger through his support and fight for Ukraine.



Heavily brainwashed Dem!



0-2! Trump Won! Ryan Routh didn’t kill himself!#TrumpAssassinationAttempt #trumpassassinationattempt2 pic.twitter.com/1QGeWCGkF3 — AJ Huber (@Huberton) September 15, 2024

Τον Ιούνιο του 2020, έκανε μια ανάρτηση στο X, με την οποία ζητούσε από τον τότε πρόεδρο Τραμπ να κερδίσει την επανεκλογή του εκδίδοντας εκτελεστικό διάταγμα που θα διέταζε το υπουργείο Δικαιοσύνης να διώκει την παραβατική συμπεριφορά της αστυνομίας.

Εκείνη τη χρονιά, έκανε επίσης ανάρτηση για να υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών για την προεδρία της τότε αντιπροσώπου των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ από τη Χαβάη, η οποία έκτοτε μετατόπισε την υποστήριξή της προς τον Τραμπ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι αναρτήσεις του φαίνεται να εκφράζουν την απογοήτευση για τον Τραμπ και την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Τον Ιούλιο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ο Ρουθ προέτρεψε τον Μπάιντεν και τη Χάρις να επισκεφθούν τους τραυματίες των πυροβολισμών στο νοσοκομείο και να παραστούν στην κηδεία ενός πυροσβέστη που σκοτώθηκε στη συγκέντρωση.

Τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων δείχνουν ότι εγγράφηκε ως ανένταχτος ψηφοφόρος στη Βόρεια Καρολίνα το 2012, ενώ πιο πρόσφατα ψήφισε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας τον Μάρτιο του 2024.

Ο Ρουθ, ο οποίος δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, έκανε επίσης 19 μικρές δωρεές συνολικού ύψους 140 δολαρίων από το 2019 χρησιμοποιώντας τη διεύθυνσή του στη Χαβάη στην ActBlue, μια επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει Δημοκρατικούς υποψηφίους, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.

BREAKING🚨: Pic of the man in custody after the attempt on Donald Trump in West Palm Beach. This man is 58 years old. pic.twitter.com/PyNi5hqrgS — Officer Lew (@officer_Lew) September 15, 2024

Νέα δεδομένα στην ήδη απρόβλεπτη προεκλογική εκστρατεία

Η φερόμενη απόπειρα δίνει νέα τροπή στην ήδη απρόβλεπτη προεκλογική εκστρατεία: μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος γλίτωσε παρά τρίχα από την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του, κατόπιν ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του να επανεκλεγεί και τη θέση του πήρε εσπευσμένα η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

The moment Trump attempted ass*ss*n*tion suspect Ryan Wesley Routh is captured.



Huge amount of police surrounding his vehicle.pic.twitter.com/45Xj1NKaNM — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 15, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο αντίπαλός του είναι «σώος» και εξήρε το «έργο της Secret Service» και των υπολοίπων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν επέμεινε ότι δεν έχει «καμιά θέση η πολιτική βία, ή οποιασδήποτε μορφής βία, στη χώρα μας».

«Χαρούμενη» που ο κ. Τραμπ είναι ασφαλής δήλωσε επίσης η Κάμαλα Χάρις, τονίζοντας με τη σειρά της μέσω X πως «η βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

