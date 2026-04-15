Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ένα μήνα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Πεκίνο, ότι η Κίνα έχει συμφωνήσει να μην στείλει όπλα στο Ιράν, παρά τις αναφορές ότι σχεδιάζει να προμηθεύσει την Τεχεράνη με νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Προέβλεψε, μάλιστα, ότι ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) «θα του δώσει μια μεγάλη, θερμή αγκαλιά» όταν συναντηθούν τον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Σι είναι «πολύ χαρούμενος» με τις προσπάθειές του να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, μία ημέρα αφού αξιωματούχοι της Κίνας χαρακτήρισαν τον αποκλεισμό του «επικίνδυνο και ανεύθυνο».

«Η Κίνα είναι πολύ χαρούμενη που ανοίγω μόνιμα το Στενό του Ορμούζ. Το κάνω και για αυτούς και για όλο τον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αυτή η κατάσταση δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Έχουν συμφωνήσει να μην στείλουν όπλα στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος Σι θα μου δώσει μια μεγάλη, θερμή αγκαλιά όταν φτάσω εκεί σε λίγες εβδομάδες. Συνεργαζόμαστε έξυπνα και πολύ καλά! Δεν είναι αυτό καλύτερο από το να πολεμάμε;;; ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, είμαστε πολύ καλοί και στον πόλεμο, αν χρειαστεί, πολύ καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλον!!!»

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν στο Πεκίνο στις 14-15 Μαΐου. Η συνάντηση αυτή καθυστέρησε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η Κίνα, σημειωτέον, λαμβάνει περίπου το 45-50% των εισαγωγών πετρελαίου της μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος αποκάλυψε επίσης στην εκπομπή "Mornings with Maria" του Fox News Business, ότι ο Σι του έστειλε επιστολή σχετικά με τη μη αποστολή όπλων. «Κοιτάξτε, δεν υπήρξε ποτέ κανείς πιο σκληρός απέναντι στην Κίνα από εμένα. Αλλά έχω επίσης μια καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι, και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

