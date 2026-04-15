Στην Ουάσινγκτον συζητούν, στον Λίβανο πολεμούν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετά από δεκαετίες απευθείας συνάντηση Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό την προώθηση νέας εποχής στις διμερείς σχέσεις σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγκιστρωθεί από τις ιρανικές εξαρτήσεις, ενώ ο ισραηλινός πρέσβης εξέφρασε ελπίδα για ανοιχτά σύνορα με επιχειρηματικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Η λιβανέζα πρέσβειρα στις ΗΠΑ επισήμανε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον τακτικό λιβανικό στρατό και την ανάκτηση του πλήρους ελέγχου της χώρας από αυτόν.

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ισραήλ-Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ενώ η Χεζμπολάχ μιλάει για προδοσία. Απούσα η Γαλλία από τη διπλωματική διαδικασία που προωθεί ο Τραμπ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Παρ' ότι δεν ανακοινώθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαπραγματευτική διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματά της, η χθεσινή – πρώτη μετά από δεκαετίες – απευθείας συνάντηση Ισραήλ και Λιβάνου, που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Eξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθίσταται προάγγελος μίας νέας εποχής στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες, νομικά μιλώντας, βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο κοινό ανακοινωθέν η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Βηρυτού να απαγκιστρώσει τον Λίβανο από ιρανικές εξαρτήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση και εξέφρασε την ελπίδα πως «στο μέλλον οι Ισραηλινοί θα διασχίζουν τα σύνορα με τον Λίβανο είτε με τα επαγγελματικά τους κοστούμια, για να κλείνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, είτε με τα μαγιό τους, για να περνούν εκεί τις διακοπές τους». Η πρέσβειρα του Λιβάνου στην αμερικανική πρωτεύουσα, Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ, τόνισε από την πλευρά της την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον τακτικό λιβανικό στρατό και την ανάκτηση του πλήρους ελέγχου της χώρας από αυτόν.Έντονη η πολιτική πόλωση στον ΛίβανοΩστόσο, σε ενδολιβανικό επίπεδο οι απόψεις διίστανται. Υπέρ της έναρξης απευθείας διαλόγου με το Ισραήλ τάχθηκε ο τέως πρόεδρος της χώρας, Αμίν Τζεμάγιελ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα L' Orient-Le Jour κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι «ο Λίβανος πρέπει να πάψει να τελεί υπό ιρανική ομηρεία». Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι επί της δικής του προεδρικής θητείας (1982-1988), Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν το 1983 διμερή συμφωνία με ορίζοντα την πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων – κάτι που δεν συνέβη, καθότι το κείμενο δεν κατάφερε να επικυρωθεί από το λιβανικό κοινοβούλιο. Παράλληλα, η αρμενικής καταγωγής βουλευτής Πόλα Γιακουμπιάν, που είναι παντρεμένη με Σιίτη Μουσουλμάνο, σε χθεσινή τηλεοπτική της παρέμβαση αναρωτήθηκε «γιατί το Ιράν διατηρεί το "στρατηγικό προνόμιο” διεξαγωγής απευθείας διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ενώ ο Λίβανος οφείλει να παραμένει δέσμιος της Χεζμπολάχ, υπομένοντας τη μοίρα του».Αντιθέτως, στο σημερινό κύριο άρθρο της η εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ, που εκφράζει τις θέσεις της Χεζμπολάχ, χαρακτήρισε ντροπιαστική και προδοτική τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον, κατηγορώντας την διακυβέρνηση Αούν ότι «παρέδωσε τα πάντα, δεν πήρε τίποτα και αποδέχθηκε την ισραηλινή κατοχή», σχολιάζοντας επιπλέον την χθεσινή φωτογραφία της πρέσβειρας του Λιβάνου μαζί με τον Ισραηλινό ομόλογό της και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως «τουλάχιστον προκλητική, παρά τις προσπάθειες ωραιοποίησης μιας τέτοιας εικόνας».Σύμφωνα με την Αλ-Αχμπάρ, στη χθεσινή συνάντηση επρόκειτο να συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη επειδή, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, φοβήθηκε για το πολιτικό κόστος, αλλά και για το ενδεχόμενο πολιτικής αναταραχής στον Λίβανο κατά το διάστημα της απουσίας του. Από την άλλη, πηγές που πρόσκεινται στον Σαλάμ διαρρέουν ότι ο Λιβανέζος πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει να μεταβεί στις ΗΠΑ μετά από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.Πάντως επί του πεδίου η Χεζμπολάχ κατέδειξε και στρατιωτικά την οργή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η χθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον, η λιβανική οργάνωση αύξησε τη συχνότητα των εκτοξεύσεων πυραύλων και drones κατά των πόλεων Ναχαρίγια, Καρμιέλ και Κιριάτ Σμονά στο βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Παράλληλα, μαίνονταν μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και στον IDF στη διαφιλονικούμενη περιοχή Μπιντ-Τζμπελ του Νοτίου Λιβάνου, με αποτέλεσμα να καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά και την παράδοση των τριών τελευταίων ενόπλων μελών της οργάνωσης που είχαν απομείνει ζωντανοί στο πεδίο των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η ισραηλινή πλευρά.Απούσα η ΓαλλίαΤέλος, εντύπωση προκαλεί η απουσία της Γαλλίας από την όλη διαδικασία, παρά τον ιστορικό της ρόλο στα λιβανικά τεκταινόμενα, αλλά και τον εγγυητικό ρόλο που είχε αναδεχθεί – από κοινού με τις ΗΠΑ – για την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2024. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η αξιοσημείωτη γαλλική απουσία από τη χθεσινή απευθείας συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον οφείλεται στην επιμονή του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, που έχει ενοχληθεί σοβαρά από τις πρόσφατες έντονες επικρίσεις κατά των επιχειρήσεων του IDF στον Λίβανο, τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης του Παρισιού όσο και του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν προσωπικά.

