«Όχι» Τεχεράνης στο αίτημα του ΙΜΟ για ασφαλή διάδρομο στο Ορμούζ

Αμετακίνητο όσον αφορά τον διάπλου του Στενού του Ορμούζ παραμένει το Ιράν.

Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανίσμού (IMO) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ζητούσε τη δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου στο Στενό του Ορμούζ για την απομάκρυνση των περίπου 20.000 ναυτικών και σχεδόν 2.000 πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο.

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν στον IMO δήλωσε ότι η πρόταση είναι «νομικά αβάσιμη και πολιτικά υποκινούμενη», επειδή αποσκοπεί να καταστήσει την Ισλαμική Δημοκρατία υπεύθυνη για την παρούσα κατάσταση στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV.

Η Τεχεράνη, όπως δήλωσε, «άσκησε το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα» απέναντι στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και οποιαδήποτε νομική αποτίμηση των ναυτιλιακών συνεπειών που δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη είναι «ελλιπής και νομικά εσφαλμένη», πρόσθεσε ο Πουριά Κολιβάντ.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και ο Παναμάς είχαν καταθέσει την πρόταση περίπου έναν μήνα νωρίτερα, πριν από την εκεχειρία και πριν από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Υιοθετώντας την πρόταση, ο IMO ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες αποσκοπούν στο «κλείσιμο, την παρεμπόδιση ή την παρέμβαση στη διεθνή ναυσιπλοΐα» μέσω του Στενού.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εργάζεται για την εφαρμογή ενός κατάλληλου μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από αυτό το στρατηγικό πέρασμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.